避險當道 金價站穩1,600美元

國際黃金價格站穩每英兩1,600美元，逼近2013年高點，因市場憂心新冠疫情擴散將波及全球經濟成長，推升投資避險需求。此外，鈀金又刷新歷史新高價位，盤中突破每英兩2,800美元，反映市場預期鈀金供應短缺情況擴大。

紐約黃金現貨價格19日盤中上漲0.4%至每英兩1,608.41美元；該商品18日收盤已站穩1,600美元關卡。金價1月初曾觸抵1,611.42美元，為2013年來最高，當時爆發地緣政治緊張局勢。隨著新冠疫情推波助瀾，全球由黃金擔保的指數股票型基金（ETF）持有量也創新高。

全球投資人正評估新冠疫情對經濟成長與風險胃納的影響，市場更推測美國聯準會面臨的降息壓力增加。聯準會曾表示疫情已為經濟展望增添「新風險」。

黃金投資期刊黃金通訊主編朗汀（Brien Lundin）表示：「黃金18日大漲不是因為市場擔心疫情大幅衝擊經濟，而是預期央行推出一波刺激措施。」他說從技術面來看，金價正邁向1,665美元，從基本面來看也是可輕易達成的目標。

花旗集團19日也將黃金6至12個月的目標價格調高至每英兩1,700美元，報告指出：「黃金是低名目與負實質殖利率環境的直接受惠者…若疫情風險影響供應鏈與美企獲利動能，黃金會有進一步的表現。」

鈀金是用於汽車觸媒轉換器的金屬材料，19日大漲6.14%至每英兩$2,791.45美元，盤中一度漲逾8%，今年累計逾40%，因市場預期更嚴格的環境法規將促使鈀金在汽車領域的用量更高，使早已供不應求的情況加劇。英美礦業白金公司估計，預期鈀金短缺量將從去年的110萬英兩擴大至190萬英兩。澳洲聯邦銀行分析師達爾說，目前鈀金的短缺量，相當於今年鈀金市場預料可維繫水準的20%，這有助於解釋價格的飆漲。」此外，中國大陸推出刺激措施也可能助長鈀金漲勢。