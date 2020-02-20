與印度簽貿易協議 再等等

美國總統川普將在24日首度出訪印度，他雖然表示正與印度協商一項規模非常龐大的貿易協議，但也說，還不確定能否在11月的美國總統大選前談成。

川普在18日表示，美國正在與印度擬定一項規模非常龐大的貿易協議，「我們會達成協議，但我不知道是否能在大選前談定協議」。川普下周將訪問印度，他的第一站是出席全球最大板球場的啟用典禮。

美國與印度談判人員數周來一直試圖達成局部貿易協議，讓印度進一步對美國開放國內乳製品和禽肉市場，並降低其他產品的關稅。然而，這兩國至今尚未宣布任何突破性的進展，且美國貿易代表賴海哲已取消印度行程，顯示在川普造訪印度前，雙方縮小歧見的難度很高。