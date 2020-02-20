與印度簽貿易協議 再等等
美國總統川普將在24日首度出訪印度，他雖然表示正與印度協商一項規模非常龐大的貿易協議，但也說，還不確定能否在11月的美國總統大選前談成。
川普在18日表示，美國正在與印度擬定一項規模非常龐大的貿易協議，「我們會達成協議，但我不知道是否能在大選前談定協議」。川普下周將訪問印度，他的第一站是出席全球最大板球場的啟用典禮。
美國與印度談判人員數周來一直試圖達成局部貿易協議，讓印度進一步對美國開放國內乳製品和禽肉市場，並降低其他產品的關稅。然而，這兩國至今尚未宣布任何突破性的進展，且美國貿易代表賴海哲已取消印度行程，顯示在川普造訪印度前，雙方縮小歧見的難度很高。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言