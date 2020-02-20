美上月PPI增幅高於預期

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國1月生產者物價指數（PPI）升幅為一年多來最大，主要驅動力是健康照護、飯店住宿等服務費用上漲，顯示通膨壓力或許正在逐漸增強。

美國勞工部19日公布，經季節因素調整後，1月PPI比去年12月攀升0.5%，升幅是2018年10月來最大，也遠超過經濟學家預估的0.1%。12月PPI月增率為0.2%。

與一年前相比，1月PPI挺升2.1%，是去年5月來最大年比升幅，高於12月的1.3%以及經濟學家預估的1.6%。

剔除食物、能源、貿易服務項目的核心PPI月比勁揚0.4%，升幅比12月的0.2%加倍，且為去年4月來最大；核心PPI年增率達1.5%，與12月升幅相同。

核心PPI是經濟學家偏好的指標，因為剔除上述價格變動較大的項目。

驅動1月PPI勁揚的最大因素是服務費用躍漲0.7%，漲幅是2018年10月來最大，與12月服務費用持平的情況大異其趣。

上月PPI升幅中，服務費就占了90%。其中，健康照護服務上月彈升0.6%，基金管理費漲2.3%。但貨物運輸和航空客運服務費用大幅下滑，可能反映新型冠狀病毒疫情的衝擊。

剔除食物與燃料的貨物價格上漲0.3%，漲幅是一年來最大，反映廢鐵和廢鋼價格呈現2017年1月來最大漲幅。

疫情 通膨
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鏟屎官免驚 台大教授：犬貓不會感染武漢肺炎

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

邱南昌／抗疫別慌 謹守「三心兩意」

兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

相關新聞

避險當道 金價站穩1,600美元

國際黃金價格站穩每英兩1,600美元，逼近2013年高點，因市場憂心新冠疫情擴散將波及全球經濟成長，推升投資避險需求。此外，鈀金又刷新歷史新高價位，盤中突破每英兩2,800美元，反映市場預期鈀金供應短缺情況擴大。

美上月PPI增幅高於預期

美國1月生產者物價指數（PPI）升幅為一年多來最大，主要驅動力是健康照護、飯店住宿等服務費用上漲，顯示通膨壓力或許正在逐漸增強。

與印度簽貿易協議 再等等

美國總統川普將在24日首度出訪印度，他雖然表示正與印度協商一項規模非常龐大的貿易協議，但也說，還不確定能否在11月的美國總統大選前談成。

美制裁委國 撼動亞洲供油

美國為了打擊委內瑞拉石油出口能力所祭出的制裁措施，可能威脅亞洲的原油供應。

原物料商看好陸需求反彈

仰賴中國大陸市場的原物料生產商正信心滿滿地認為，新冠肺炎疫情所帶來的風險很快就會緩解，再加上北京推出的刺激措施可望奏效，因而正準備從回升的需求中受惠。

巴菲特試水溫 敲進美股ETF

最新申報資料顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司正對規模4.6兆美元的指數股票型基金（ETF）「稍試水溫」，而且買的都是美股ETF。根據監管文件，波克夏在去年第4季新買進先鋒標普500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF兩檔基金。

美企來台發債 衝擊美債運轉

美國績優股企業到台灣發債（福爾摩沙債）籌集的大量資金，正對美國長天期公債造成壓力，這也充分展示避險操作的資金流動如何牽動全球市場。

美股開盤上揚 那斯達克指數創新高

新型冠狀病毒疫情出現減緩跡象，且投資人預期北京將會採取更多措施提振飽受疫情打擊的中國輕濟，紐約華爾街股市今天...

日本四隻黑天鵝 衝撞安倍

日本出口一連14個月走下坡，機械訂單降幅為2018年來最大，同時還遭遇新冠肺炎疫情的衝擊及去年調高消費稅的影響，使這個世界第三大經濟體有陷入衰退之虞，在在考驗首相安倍晉三以「安倍經濟學」成長策略力挽狂瀾的能力。

遭新冠肺炎波及 Adidas與Puma在中國業績下滑

德國運動服飾製造商阿迪達斯（Adidas）與競爭對手彪馬（Puma）今天表示，受到新冠肺炎疫情影響，兩家公司在中國的許多...

通用汽車出售泰國廠 年底前裁員約1500人

美國通用汽車公司（General Motors）17日宣布出售位於泰國的工廠後，泰國勞工部官員今天表示，通用汽車將於6月...

日本貿易量大跌 專家：疫情影響浮現

日本政府19日宣佈連續第3個月的貿易逆差，總金額為1.3兆日圓，其中包括對中國及歐盟的貿易量大幅下滑，即便對美國的貿易迎來近5個月首次成長，數字卻僅有細微的0.3%。專家分析，亞洲整體貿易量蕭條是受到美中貿易戰影響...

熱門新聞

不擋華為了？川普推文歡迎中方買美產品 美科技業歡呼

「商務艙只有我！」 百萬網紅臉書揭首爾搭計程車經歷

高中牆壁赫見塵封60年錢包「塞滿回憶」 網友找到失主了！

女王不准哈利與梅根商標冠上「王室」 恐重新命名

禁止奇異引擎銷陸？ 川普：沒有任何理由阻止美國開放

挑戰蛋糕大胃王比賽 女大生一口氣吞三塊被噎死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。