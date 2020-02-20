美上月PPI增幅高於預期

美國1月生產者物價指數（PPI）升幅為一年多來最大，主要驅動力是健康照護、飯店住宿等服務費用上漲，顯示通膨壓力或許正在逐漸增強。

美國勞工部19日公布，經季節因素調整後，1月PPI比去年12月攀升0.5%，升幅是2018年10月來最大，也遠超過經濟學家預估的0.1%。12月PPI月增率為0.2%。

與一年前相比，1月PPI挺升2.1%，是去年5月來最大年比升幅，高於12月的1.3%以及經濟學家預估的1.6%。

剔除食物、能源、貿易服務項目的核心PPI月比勁揚0.4%，升幅比12月的0.2%加倍，且為去年4月來最大；核心PPI年增率達1.5%，與12月升幅相同。

核心PPI是經濟學家偏好的指標，因為剔除上述價格變動較大的項目。

驅動1月PPI勁揚的最大因素是服務費用躍漲0.7%，漲幅是2018年10月來最大，與12月服務費用持平的情況大異其趣。

上月PPI升幅中，服務費就占了90%。其中，健康照護服務上月彈升0.6%，基金管理費漲2.3%。但貨物運輸和航空客運服務費用大幅下滑，可能反映新型冠狀病毒疫情的衝擊。

剔除食物與燃料的貨物價格上漲0.3%，漲幅是一年來最大，反映廢鐵和廢鋼價格呈現2017年1月來最大漲幅。