砍成本從小處著手 沃爾瑪每年省下大筆鈔票

由於沃爾瑪是全球最大零售商，在如此龐大的規模下，只要稍微更動營運方式，便能省下大筆鈔票。

沃爾瑪財務長畢格斯在18日表示，透過改變購物袋的採購流程，每年將可省下6,000萬美元；而職員背心改採可回收原料製成，也可將背心成本壓低15%。

畢格斯指出，沃爾瑪藉由集中管理店內的設備維修，節省耗能，每年可望省下1億美元。他說，施行很多小計畫後，再推展到整體事業，節省下來的成本很可觀。

沃爾瑪曾在2019年的年度股東大會上表示，單將物流中心現有的墊腳凳，換成重量較輕的凳子後，每年可節省至少3,000萬美元。沃爾瑪過去也曾說，透過更換店內及停車場的燈泡，可省下2億美元，改用新的地板蠟也省下2,000萬美元。

沃爾瑪18日也說，相較於全由人工卸貨，旗下自動卸貨設備「Fast Unloader」可讓卸貨時間省去三分之一。「Fast Unloader」能掃瞄並分類從卡車卸下的包裹，目前逾1,700處沃爾瑪據點採用。

沃爾瑪18日公布年度第4季財報，由於假期購物季的玩具及服飾銷售疲軟，獲利不如分析師預期。