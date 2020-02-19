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日本貿易量大跌 專家：疫情影響浮現

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
日本連續3個月的貿易逆差加上疫情影響，專家認為情況不容樂觀。（photo by Twitter）
日本連續3個月的貿易逆差加上疫情影響，專家認為情況不容樂觀。（photo by Twitter）

日本政府19日宣佈連續第3個月的貿易逆差，總金額為1.3兆日圓，其中包括對中國及歐盟的貿易量大幅下滑，即便對美國的貿易迎來近5個月首次成長，數字卻僅有細微的0.3%。專家分析，亞洲整體貿易量蕭條是受到美中貿易戰影響，「疫情的影響則會在2月之後慢慢顯現。」

連續3月赤字

根據《每日新聞》報導，日本財政省宣佈連續第3個月的貿易赤字，主因為對中美的出口大幅減少，貿易逆差金額為1.3兆日圓。

日本整體出口率大降2.6%，掉到5.43兆日圓，此情況已連續發生14個月；進口則是大降3.6%，金額為6.74兆日圓，已是連續9個月的下跌。近期因新冠肺炎疫情肆虐，日本與最大貿易夥伴中國的貿易量受到劇烈影響，汽車零件及化學物在內等貿易出口率大跌6.4%，對中國進口率則跌5.7%，包括手機及鋁等物件。

「無法斷言貿易蕭條一定是受到疫情的影響，但我們會持續觀察。」日本巴克萊證券分析師前田一馬認為，日本與中國的貿易量在年節期間本來就會有週期性的下滑，疫情的影響將會在2月之後慢慢顯現。

亞洲整體蕭條

據《日經亞洲網》報導，總體來看，包含中國在內的亞洲各國淨出口都是負值，共達到5678.6億日圓的貿易赤字，也創下紀錄。

而拜減少原油進口之賜，日本對美國的的貿易順差以些微的0.3%成長，金額來到3692.3億日圓，是近5個月的首次增幅；對美國的出口率下降7.7%，是連續6個月的跌幅，金額為1.05兆日圓。日本對歐盟的貿易赤字則已連續7個月浮現，金額為913.8億日圓。

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