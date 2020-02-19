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擺脫疫情泥淖 亞股逆長、歐股持平

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
疫情雖然影響經濟，但預期各國央行都會出台紓困方案下，投資人仍謹慎樂觀。（Photo by energepic.com from Pexels）
疫情雖然影響經濟，但預期各國央行都會出台紓困方案下，投資人仍謹慎樂觀。（Photo by energepic.com from Pexels）

病情稍緩，讓亞股喘口氣！亞洲股市19日收盤擺脫前陣子的跌勢，幾乎都呈現小漲。歐洲股市也是小漲，但歐股與歐元匯率在德國經濟可能受到疫情影響下，成長幅度不高。由於疫情成長幅度逐漸降低，加上市場預料中國將出台紓困方案，股民也對此樂觀期待。

根據《投資網》報導，19日亞股普遍呈現小漲：對景氣有指標風向的亞太摩根大通指數19日從開盤小跌，到收盤反而逆勢成長0.4%，中國股市也擺脫先前跌勢小漲0.6%，日股也成長0.95%，澳洲股市則是成長0.36%，台股也小漲0.94%。

雖然歐洲三大指數（歐盟指數、德國DAX指數、FTSE）都有超過0.65%的漲幅，不過歐元幣值仍維持3年來的低點，因為德國的長天期公債殖利率下降，代表歐洲投資人還是認為景氣持續趨緩，主要的經濟成長引擎德國面對可能潛在的經濟衝擊（如疫情），應對能力可能沒有之前想像的樂觀。

雖然外界對中國處理疫情的做為仍保持懷疑，再加上中國因應疫情有實施貿易限制，經濟成長仍處於掙扎狀態，但投資人對於中國陸續將推出紓困方案表示期待，而且不只中國，全球央行都將採取大型紓困，也讓投資人的預期心理比較沒有那麼悲觀。

不過《巴倫周刊》也提到，蘋果公司因為新冠肺炎疫情的關係取消新的iPad Pro發表會，道瓊指數雖然下跌，不過科技類股而言，因為特斯拉的漲勢而損害較小。而且中國工廠也逐漸復工的情況下，因為疫情影響經濟的幅度也縮小，投資人雖然還是要謹慎，但市場的氣氛比預料的還要樂觀。

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