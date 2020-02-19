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巴菲特的波克夏Q4新買進ETF 買的是哪兩檔？

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
巴菲特的波克夏公司去年底新增先鋒標普500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF兩檔基金。（圖／美聯社）
巴菲特的波克夏公司去年底新增先鋒標普500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF兩檔基金。（圖／美聯社）

「股神」巴菲特波克夏公司正對規模4.6兆美元的指數股票型基金（ETF）「稍試水溫」，而且買的都是美股ETF。根據監管文件，波克夏在去年第4季新買進先鋒標普500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF兩檔基金。

波克夏投資這兩檔基金的總額為2,500萬美元，在該公司投資中相對是小規模投資，但為波克夏最近一次13F申報文件唯一公開揭露持有的ETF。根據巴菲特助手博桑尼克（Debbie Bosanek）指出，上述投資是該公司退休基金計畫中的一部分。

由於波克夏持有創紀錄的1,280億美元現金與美國國庫券，巴菲特先前也常被問到為何不將公司閒置資金投入指數型基金。89歲的巴菲特去年在年度股東大會上表示，他認為波克夏必須要有能夠迅速動用的一些現金，以便在機會來臨時能進行大型收購，即便他認為持有指數型基金，會比持有美國國庫券更好。當時巴菲特說，他在2007年時，原本認為波克夏的股價表現會優於標普500指數。

彭博行業研究分析師包楚納斯（Eric Balchunas）表示：「第4季的增持可說是對ETF的『終極背書』。」他說，大型機構通常會將資金停泊在ETF中，維持對市場的持有部位，同時縮減投資組合中的現金拖累（cash drag），這可能是波克夏已著手處理創紀錄的現金部位

包楚納斯說：「他們幾乎是利用ETF當成一種暫時的停泊點，我認為他們受到流動性吸引。」

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