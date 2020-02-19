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美國這一行不僅對新冠肺炎免疫 還可能帶旺經濟

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
分析師預期，住宅房市可望成為撐起美國今年整體經濟成長的重要支柱。路透
分析師預期，住宅房市可望成為撐起美國今年整體經濟成長的重要支柱。路透

新型冠狀病毒疫情持續擴散，經濟學家紛紛調降今年全球經濟預測。但分析師認為，美國經濟有個亮點可能免疫，並且成為撐起今年美國經濟成長的一大支柱：房市。

MarketWatch報導，房市貢獻約占美國經濟15%，在工業生產和企業投資可能疲軟的同時，多項因素可望使住宅市場成為驅動今年美國經濟成長的主力：

一，房地產本質上屬於國內市場，受國際事件衝擊較輕；

二，美國借貸利率超低，可望助長需求；

三，尚待滿足的需求已積壓多年；

四，美國住宅營建業或許終於明白，如何能有效率地供應入門價位的房產。

房屋仲介公司Redfin執行長Glenn Kelman表示，多年來全球經濟遭遇希臘債務危機等事件衝擊，照理說購屋意願會受打擊，但想買房的人其實對這些消息置之不理。他說：「任何預言利率將走高且美國並非與眾不同的人士，過去幾年顯得像傻子。美國經濟持續強勁擴張。」

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi也預期今年美國房市景氣將大爆發，成為推動美國整體經濟成長的「一股順風」。

Zandi認為，歸根究柢，影響美國房市景氣榮枯的關鍵在融資成本，「若30年期房貸固定利率在4%或更低，市況應很穩健。若在3.5%，房市成長將熱鬧滾滾；高於4%， 市場景氣將減弱」。他指出，美國10年期公債殖利率一周來平均1.6%，對房貸市場是個「甜蜜點」。

Kelman說，跟其他國際事件一樣，新冠肺炎疫情可能在震撼全球的同時，也抑制美債殖利率，連帶壓低借貸成本，使美國房市「因禍得福」。

Zandi呼應這種看法。他說：「新冠病毒像某種黑色反諷，反倒協助房市，因為在全球投資人魚貫湧入美國之際，這會壓低利率；而疫情對美國經濟的傷害又不致嚴重到打擊就業市場。」

Kelman指出，景氣差時，美國民眾可能少買衣服或少上館子，但一旦決定要買房子，他們明白這是長期承諾，卻仍積極四處物色空屋。

Zandi預期，華爾街今年可能低估、而非高估美國住宅營建業的景氣擴張步調，這將是十年來首見。他說，或許過一段時日情況才會明朗化，但建商終於知道如何在較低的價格點仍有利可圖。

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