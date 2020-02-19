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鈀金隨貴金屬再創歷史新高 金價站穩1,600美元

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
避險需求帶動金價（上）和鈀金（下）繼續上漲。圖／擷自彭博
避險需求帶動金價（上）和鈀金（下）繼續上漲。圖／擷自彭博

金價站穩每英兩1,600美元之際，鈀金今天繼續刷新歷史新高價位，突破每英兩2,700美元，市場憂心新型冠狀疫情擴大，將波及全球經濟成長，帶動市場避險的需求。

新加坡時間11:46，現貨黃金價格變動不大，報1,601.88美元。1月初，由於地緣政治緊張局勢加劇，金價曾觸及1,611.42美元，為2013年以來的最高水準。

鈀金今天漲3％至每英兩2,709.10美元，再創歷史新高。鈀金今年以來已上漲近40%。

澳洲聯邦銀行分析師 Vivek Dhar 說：「今年預料將維持鈀金相當於20%的缺口，這也解釋為什麼價格上漲。」他指出，中國在內環保法規帶動需求，應可抵銷近來任何汽車銷量下滑的因素。

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德投資人信心急遽下降

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日圓避險地位 未受動搖

儘管接連發生貿易戰、中東與北韓緊張局勢、英國脫歐和新冠疫情爆發等事件，但日圓對美元匯率近年始終未能擺脫窄幅波動區間。不過若仔細研究匯率走勢、資金流動和日本的海外投資，就會發現日圓在市況動盪時期仍可為投資人提供避風港。日圓對美元匯率從2018年初來僅升值2.5%，但對G10貨幣則強勁升值12%。日圓匯率去年維持在105至112日圓兌1美元區間。

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