鈀金隨貴金屬再創歷史新高 金價站穩1,600美元
金價站穩每英兩1,600美元之際，鈀金今天繼續刷新歷史新高價位，突破每英兩2,700美元，市場憂心新型冠狀疫情擴大，將波及全球經濟成長，帶動市場避險的需求。
新加坡時間11:46，現貨黃金價格變動不大，報1,601.88美元。1月初，由於地緣政治緊張局勢加劇，金價曾觸及1,611.42美元，為2013年以來的最高水準。
鈀金今天漲3％至每英兩2,709.10美元，再創歷史新高。鈀金今年以來已上漲近40%。
澳洲聯邦銀行分析師 Vivek Dhar 說：「今年預料將維持鈀金相當於20%的缺口，這也解釋為什麼價格上漲。」他指出，中國在內環保法規帶動需求，應可抵銷近來任何汽車銷量下滑的因素。
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