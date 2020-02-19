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看美科技大咖陸續來台大舉福爾摩沙債 如何牽動美國債市

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國科技大咖熱中到台灣發債，壓縮美國債市利差，令美國30年期／50年期利率互換曲線趨平。圖／擷自彭博
美國科技大咖熱中到台灣發債，壓縮美國債市利差，令美國30年期／50年期利率互換曲線趨平。圖／擷自彭博

美國大型科技公司到台灣發債（福爾摩沙債）籌資的熱潮，對美國長天期公債市場帶來很大壓力，也充份展現避險操作的資金流動牽動全球市場之廣。

彭博資訊報導，今年由AT&T和Verizon通訊領軍發行超過140億美元的福爾摩沙債券，以美元計價在台灣發行。這些長天期債券的避險操作形成一個連鎖反應鏈，扭曲了美國債券殖利率曲線。

先前幾周，銷售這些福爾摩沙債全速上升時，超遠端的利率互換曲線（swap curve）隨之急速趨平。利率互換曲線是用來衡量各不同到期日的美國利率指標。30年期債與50年期債的利差本周縮小到至少是10年以來的最小程度。

花旗集團包括Ruslan Bikbov在內的幾位策略師說：「最近30年期與50年期曲線趨平，是綜合原因所致。福爾摩沙債的發行、歐洲的資產負債管理需求、以及美國國內自己的養老金需求。不過福爾摩沙債恐怕是最明顯的那股資金流動。」

美國科技巨擘如蘋果公司、英特爾等，都樂於到台灣發行福爾摩沙債。上周四，AT&T發了創紀錄的30億美元新債；之前一個星期間，花旗集團、Verizon也發行福爾摩沙債。

彭博指出，現在40年期債券已經取代30年期，成為了2020年最常見的天期債券。避險金融操作也隨之轉向更長天期的證券。

彭博彙整的資料顯示，本季將有高達155億美元的福爾摩沙債到期，比前一季的74億美元多了超過一倍，預計收回的資金會再繼續重新投入此市場。摩根士丹利亞太債券主管Ernst Grabowski認為今年全年福爾摩沙債發行額度可能超越過去兩年。高盛則是預估今年的發行規模會在220億美元左右。

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