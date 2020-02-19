華為控美國防授權法違憲 遭法院駁回

中國大陸電信巨擘華為在美國德州興訟，指美國國防授權法禁止聯邦機構和華為有生意往來的條文違憲。華爾街日報19日報導，訴訟遭美國聯邦法官駁回。

東德州美國聯邦地區法院法官Amos Mazzant在18日表示，美國國會有權力禁止聯邦機構購買華為產品。美國政府指控華為可能被北京用來當作間諜活動使用，華為不斷否認該說法。

Amos Mazzant在長達57頁的裁定書中表示，「和聯邦政府簽約是一項特權，並非憲法保障的權利，至少就本法庭所知是如此」。

華為表示，對於法院裁定感到失望，並且考慮採取進一步法律措施。

華為在2019年3月提起訴訟，指美國國防授權法案（National Defense Authorization Act）部分違憲。美國除了封殺華為，中興通訊也在禁止之列。

【中央社／華盛頓18日綜合外電報導】

美國德州聯邦法官今天駁回中國通訊設備製造商華為，針對美國法律限制其與聯邦機構及包商進行商業往來的憲法挑戰。

路透社報導，聯邦地區法官馬扎特（Amos Mazzant）57頁裁決書支持美國政府，判定國會把針對華為的相關限制納入國防授權法（National DefenseAuthorization Act），是依權限行事。相關限制也鎖定中國電信設備製造商中興通訊。

華為對官司敗訴感到失望，發言人說：「我們了解國安的重要性，但美國政府在2019國防授權法所採取的行動不僅提供虛假保護，也傷及華為憲法上的權益。我們將繼續考量其他法律選項。」

美國司法部沒有立即置評。

美國政府多管齊下，執意要阻止華為科技被用於美國或其他國家的敏感通訊設備之中。

當英國上星期決定使用華為製造的5G設備，華府十分失望。華為是全球最大電信設備製造商。

根據熟悉內情的2名消息人士說法，川普政府同時在考慮調整美國規章，以獲權限封阻台積電（TSMC）等廠商提供晶片給華為。