油價持平！美國對俄制裁抵銷疫情影響 貴金屬大漲銅回落
原油期貨持平，美國對俄羅斯石油子公司的制裁行動讓油價收復失地，此前因新冠病毒疫情打擊需求的疑慮拖累油價下跌。銅價回落，因必和必拓加入花旗集團行列，警告了中國從冠狀病毒危機中延遲復甦的風險。對避險資產的需求則將黃金推升至2013年以來的最高收盤價。以下是整理自彭博的商品行情：
●油價持平
美國對俄羅斯石油在瑞士成立的證券經紀公司Rosneft Trading SA實施制裁，因後者與委內瑞拉的馬杜羅和國營委內瑞拉石油公司（PDVSA）保持關係。
紐約商業交易所3月交割的西德州中級原油（WTI）期貨結算價報每桶52.05美元。ICE歐洲期貨交易所4月交割的布蘭特原油期貨上漲8美分，報57.75美元。
●金屬：銅價下跌，因必和必拓及花旗發出警告；黃金觸及多年高點
倫敦金屬交易所3個月交割銅期貨跌0.7%，收於每噸5,773美元。
紐約4月交割黃金期貨上漲1.1%，收於每英兩1,603.60美元，為主力合
約自2013年3月以來的最高收盤價。紐約商業交易所3月交割鈀金期貨上漲7.8%，收於每英兩2,497.60美元。
必和必拓表示，如果危機的影響延續到4月份，則原物料的需求和價格將受到打擊，公司的預測可能會被修改。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言