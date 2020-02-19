油價持平！美國對俄制裁抵銷疫情影響 貴金屬大漲銅回落

原油期貨持平，美國對俄羅斯石油子公司的制裁行動讓油價收復失地，此前因新冠病毒疫情打擊需求的疑慮拖累油價下跌。銅價回落，因必和必拓加入花旗集團行列，警告了中國從冠狀病毒危機中延遲復甦的風險。對避險資產的需求則將黃金推升至2013年以來的最高收盤價。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價持平

美國對俄羅斯石油在瑞士成立的證券經紀公司Rosneft Trading SA實施制裁，因後者與委內瑞拉的馬杜羅和國營委內瑞拉石油公司（PDVSA）保持關係。

紐約商業交易所3月交割的西德州中級原油（WTI）期貨結算價報每桶52.05美元。ICE歐洲期貨交易所4月交割的布蘭特原油期貨上漲8美分，報57.75美元。

●金屬：銅價下跌，因必和必拓及花旗發出警告；黃金觸及多年高點

倫敦金屬交易所3個月交割銅期貨跌0.7%，收於每噸5,773美元。

紐約4月交割黃金期貨上漲1.1%，收於每英兩1,603.60美元，為主力合

約自2013年3月以來的最高收盤價。紐約商業交易所3月交割鈀金期貨上漲7.8%，收於每英兩2,497.60美元。

必和必拓表示，如果危機的影響延續到4月份，則原物料的需求和價格將受到打擊，公司的預測可能會被修改。