美元上漲 歐元三年來首次跌破1.08美元 疫情啟經濟之憂

美元兌歐元周二升至近三年最高，美元指數朝100叩關，因一項調查顯示投資者對歐洲最大經濟體德國的信心下滑，此外市場也日益擔心新冠病毒疫情將阻礙全球經濟成長，故紛紛避險。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.4%至99.440，歐元兌美元下跌0.3%至1.0799美元；稍早一度下跌0.5%，觸及盤中低點1.0786，自2017年4月以來首次跌破1.08美元。

今年以來，歐元兌美元下跌了約3.7%，是五年來同期最差表現。

德國ZEW研究所在其月度調查中表示，投資人2月信心惡化程度遠超預期，原因是擔心新冠肺炎疫情會抑制全球貿易。此調查增加德國經濟上半年將失去更多動能的預期，因出口下滑令製造業陷入衰退 。

同時，紐約州製造業指數創5月以來高位。豐業銀行策略師Shaun Osborne等人在客戶報告說，在新冠疫情繼續威脅經濟活動及信心之際，美元仍可能受到更大支撐。

美元兌挪威克朗上漲0.6%報9.3079挪威克朗，盤中一度觸及2001年7月以來高點9.3389。美元兌加幣升0.2%至1.3262加幣。數據顯示加拿大製造業銷售12月下滑，也加劇了加幣跌勢。美元兌日圓接近持平，報109.86日圓。

大宗商品貨幣走弱也反映了油價下跌和對中國經濟成長放緩的疑慮。紐西蘭元兌美元下跌0.8%至0.6384美元，最低報在0.6382，為2月11日以來低點。澳幣兌美元下跌0.4%至0.6687美元；一度下跌0.6%至0.6674的2月10日以來最低，此後縮減跌幅。

Jefferies駐紐約董事總經理Brad Bechtel在一份報告中說：「只有當疫情消退，且全球所有刺激措施的影響開始顯現，美元才會面臨下行壓力。」