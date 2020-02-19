台積電ADR周二大跌3.5% 溢價拉大為5.1%
台積電ADR周二大跌3.5%，收在56.18，一口氣消化在台北連二日頹勢，較台北交易股價溢價拉大為5.1%。費城半導體指數跌1.4%。
標普500指數周一從新高回落，蘋果預警疫情造成生產和需求放緩，不過，微軟、亞馬遜和臉書（Facebook）上漲，為那斯達克指數帶來了小幅提振。美股周一逢總統日休市一日。
標普500指數下跌0.3%，報3370.29點。道瓊工業平均指數下跌165.89點，跌幅0.6%，報29232.19點。那斯達克綜合指數持平，報9,732.743點。
台灣加權股價指數昨天跌114.53點收11,648.98點。台積電跌2.9%，收322.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 74.68 -2.94 75.60 -1.21
中華電 CHT 109.40 +0.64 109.50 -0.09
台積電 TSM 338.36 -3.45 322.00 5.08
聯電 UMC 16.14 -2.55 16.15 -0.06
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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