台積電ADR周二大跌3.5% 溢價拉大為5.1%

儘管接連發生貿易戰、中東與北韓緊張局勢、英國脫歐和新冠疫情爆發等事件，但日圓對美元匯率近年始終未能擺脫窄幅波動區間。不過若仔細研究匯率走勢、資金流動和日本的海外投資，就會發現日圓在市況動盪時期仍可為投資人提供避風港。日圓對美元匯率從2018年初來僅升值2.5%，但對G10貨幣則強勁升值12%。日圓匯率去年維持在105至112日圓兌1美元區間。

2020-02-19 02:09