受蘋果預警拖累 美股標普500指數自歷史高點回落

美國股市周二下跌，蘋果預告本季營收無法達標，可見新冠病毒疫情對跨國企業造成顯著影響，市場原本以為衝擊有限。

標普500指數從新高回落，蘋果預警疫情造成生產和需求放緩，不過，微軟、亞馬遜和臉書（Facebook）上漲，為那斯達克指數帶來了小幅提振。

標普500指數下跌0.3%，報3370.29點。道瓊工業平均指數下跌165.89點，跌幅0.6%，報29232.19點。那斯達克綜合指數持平，報9,732.743點。

Bryn Mawr Trust首席投資官Jeff Mills表示。「這可能是暫時的，經濟可能會反彈，但這與我們在SARS期間看到的情況不同。中國在全球經濟占比提高了很多，交互影響程度也更高。」

蘋果公司股價跌1.8%至319美元。蘋果預警本季收入不會達到之前預計的630億-670億美元，因疫情限制了iPhone的生產並抑制了中國的需求。

Wedbush證券股票交易董事總經理Michael James表示：「這當然不是好消息，但我也不認為這是一場災難。總的來說，投資者不會過分擔心蘋果的消息，並由此唱衰科技股或整體市場。」

蘋果的供應商高通、博通、Qorvo 和Skyworks 全部下跌1%到2%。費城半導體指數下跌1.4%。

在其他個股方面，Franklin Resources Inc. (BEN)大漲6.9%，該公司同意收購美盛集團(Legg Mason Inc., LM)，組建為一家規模1.5兆美元的資產管理公司。

Kroger Co. (KR)上漲5.2%，巴菲特的波克夏公司入股該公司。

沃爾瑪上揚1.5%，儘管這家全球最大的零售商預計今年線上銷售增長將放緩，且假日季業績疲弱。