日經：蘋果的iPhone供應困境可能持續到4月

日經新聞引述知情人士報導，儘管在中國大陸受新冠肺炎疫情波及的供應商已陸續復工，蘋果可能仍無法如期量產平價款的新iPhone，而現有款式的庫存可能到4月底前或更久都會保持偏低水準。

據網路媒體報導，蘋果可望在3月底發表新一代平價機iPhone SE2。而據日經報導，原本應在2月底之前即開始量產，但眾多消息來源透露，要如期量產相當困難，可能延到3月才能量產。

日經新聞引述另一位消息人士報導稱，目前中國iPhone供應鏈的產能利用率約為30%至50%，iPhone供應吃緊的情況會持續到4月，目前仍障礙重種，從缺工到物流都有問題。

蘋果在過去五年中，有四年在3月舉行特別活動發表新產品。