富蘭克林擬砸1,350億元 要買美盛

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

富蘭克林資源公司（ Franklin Resources）同意以逼近45億美元（約新台幣1,350億元）的價碼，收購資產管理公司美盛（Legg Mason），將創造管理資產高達1.5兆美元的基金業投資巨擘。

富蘭克林18日表示，將以每股50美元的價格收購美盛，等於較美盛14日股價溢價23%，且這樁併購案將以全現金方式進行交易。富蘭克林也會承擔美盛約20億美元的債務

富蘭克林收購美盛後，新公司管理的資產規模上看1.5兆美元。這項交易將能產生互補效果，原因是美盛主攻散戶，富蘭克林則聚焦於機構投資人。

富蘭克林的市值約121億美元，管理的資產規模接近7,000億美元，包括股票及債券投資在內；富蘭克林以富蘭克林坦伯頓品牌來進行營運。美盛的市值超過35億美元，管理的資產規模為8,000億美元。

數十億美元的客戶資金流向被動型基金，使富蘭克林坦伯頓、美盛等主動型基金業者窮於適應趨勢變化，且獲利減少，被迫尋找新的營收來源，以及合併等削減支出的方法。

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