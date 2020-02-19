法國火車商大併購 槓上中車

法國火車製造商阿爾斯通（Alstom）17日宣布，已與加拿大龐巴迪（Bombardier）簽訂協議，要以最多62億歐元（67億美元）收購龐巴迪的鐵道事業，以助與中國大陸的中車公司（CRRC）競爭。

阿爾斯通表示，這筆收購案將以現金和股票支付，可加強該公司的全球發展，以及回應降低碳排放的「永續移動」需求，尤其在歐洲。這是西方鐵道業最新一起併購案，目標是擴大規模，搶奪全球市占率。若最終獲得監管機構批准，將創造出超越西門子、僅次於中國中車的鐵路企業，勢必也將影響日本的鐵道產業。

鐵路產業策略諮詢公司SCI Verkehr執行長李南表示，阿爾斯通收購龐巴迪鐵道部門後，能創造出具有全球競爭力的「歐洲冠軍」。至於尋求降低債務負擔的龐巴迪，已接近完成五年的重建計畫，這筆收購案能讓公司完全專注於航空事業。

中車2018年年營收近210億歐元，而阿爾斯通和龐巴迪鐵道事業同年營收總計為153億歐元。交易完成後，有望在四至五年內助每年成本減少4億歐元，阿爾斯通預估2021～2023年相關市場年增率將達3％。

日經新聞報導，阿爾斯通是以製造法國高速列車（TGV）而聞名的法國企業，2015年出售火力發電等能源業務，經營重心僅剩下鐵路業務。自中國中車於2015年設立之後，阿爾斯通為擴大業務規模，不斷尋求收購和整合，2017年曾宣布要與西門子火車製造事業合併，但歐盟委員會認為將壟斷市場，並未批准該交易。

接下來雙方將等待10月底前舉行的阿爾斯通臨時股東大會同意，以及監管機構的批准，力爭2021年6月之前完成交易。