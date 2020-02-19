印度燃煤發電減少 十年首見

印度2019年燃煤發電量減少，為近十年來首見，原因是經濟放緩更加明顯，以及增加再生能源的使用。

印度中央電力局（CEA）資料顯示，印度2019年燃煤發電減少約2.5%至9,655.3億度電，而太陽能發電增加逾四分之一，風力發電增加5%。太陽能和風力發電占比站上8.8%。

印度是全球第二大煤炭消耗國、進口國和製造國，僅次於中國大陸。印度也是全球第三大溫室氣體排放者，在2018/19年度消耗了近10億噸燃料，其中燃煤發電占比逾四分之三。

隨著印度尋求發展乾淨能源，部分燃煤電廠面臨除役。這個亞洲第三大經濟體已設立目標，要在2022年前將再生能源發電量增加至175GW（10億瓦）。

經濟學家表示，儘管提高再生能源用量，導致燃煤發電量減少，印度疲弱的經濟成長也使得整體需求放緩。分析師和電力部門的主管則認為，燃煤發電只是暫時減少，主因為經濟放緩的影響更明顯。電力部門的主管預測，電力需求可能會在接下來幾個月復甦。