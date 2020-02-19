貝佐斯抗暖化 豪捐3,000億

全球首富、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯17日宣布，將捐出100億美元（約新台幣3,000億元）設立「貝佐斯地球基金」，以協助對抗氣候變遷。

貝佐斯在社群媒體Instagram表示，氣候變遷是地球面臨的最大威脅，從今年夏天開始，將資助保護地球的科學家、環保組織、非營利組織以及任何致力於保護地球的其他組織。

亞馬遜公司發言人證實，貝佐斯地球基金的資金來自貝佐斯個人資產。100億美元約占他1,300億美元個人資產的7.7%。即使馬上拿出100億美元，他仍將是全球首富。

貝佐斯說：「我們可以拯救地球，但拯救是大中小企業、國家政府、全球組織和個人採取的集體行動。我承諾捐出100億美元成立基金，開啟拯救地球的行動，今年夏天開始發放資助。地球是我們的共同家園，我們要共同保護。」

貝佐斯一手創立的電商亞馬遜，本身即是碳排放大戶，每年在全球運送大量包裹使用的飛機和卡車，都高度依賴化石燃料。

根據該公司於2019年9月首度公布的碳足跡報告，2018年排放大約4,440萬噸的二氧化碳，用掉的汽油幾乎相當於60萬輛油罐車容量。

公司的大量排放也遭自家總部員工批評，要求公司採取因應氣候變遷的具體措施。亞馬遜去年表示，計畫2040年達到碳中和，公司將採購10萬輛電動貨車。

貝佐斯近年跟進微軟創辦人蓋茲和巴菲特等其他億萬富豪，開始參與慈善捐贈。他2018年拿出20億美元成立基金，在低收入社區設立學前班，及向幫助無家可歸者的慈善組織提供資助。而近年來，對抗氣候變遷也成為美國富豪的共同目標，包括蓋茲、前紐約市長彭博等，都投身環保公益。