在上季的銷售與獲利均低於華爾街預期後，美國零售業龍頭沃爾瑪18日預測，本季的線上銷售成長將放緩，且2021年度的展望也不如市場預期。

在1月31日為止的第4季，沃爾瑪的美國同店銷售（至少開業一年的商店的銷售額）增加1.9％（不包括燃料銷售），遠低於分析師預估的2.35％，原因是年底假日銷售季縮短，以及對服裝、玩具和電子產品的需求下降。

沃爾瑪上季經調整後的每股盈餘增至1.38美元，不如一年前的1.41美元，也低於分析師預估的1.43美元。上季總營收增加2.1％至1,416.7億美元，低於預期的1,424.9億美元。

沃爾瑪說，預計2021年度的線上銷售將增長約30％，低於去年的37％。該公司並表示，這個耶誕季的線上銷售成長35％，為近兩年來最低。

該公司表示，這項全年度預測並未包括新冠肺炎疫情對財務造成的可能影響。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）在聲明中說：「我們在本季頭尾都保持動能，而在耶誕節之前的美國門市銷售，卻比預期疲軟一些。」

該公司並發布2021年度的初步展望，預期以固定匯率計算的合併淨銷售將成長約3％，調整後的每股盈餘將在5.0美元至5.15美元；相形之下，華爾街分析師預期該公司的全年每股盈餘為5.22美元，合併淨銷售成長3.2％至5,419.1億美元。

過去這12個月來，沃爾瑪這檔股票的表現落後Dollar General、好市多（Costco）及目標百貨 （Target）等競爭對手。