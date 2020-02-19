日圓避險地位 未受動搖

儘管接連發生貿易戰、中東與北韓緊張局勢、英國脫歐和新冠疫情爆發等事件，但日圓對美元匯率近年始終未能擺脫窄幅波動區間。不過若仔細研究匯率走勢、資金流動和日本的海外投資，就會發現日圓在市況動盪時期仍可為投資人提供避風港。日圓對美元匯率從2018年初來僅升值2.5%，但對G10貨幣則強勁升值12%。日圓匯率去年維持在105至112日圓兌1美元區間。

日本依然保有全球最大外國資產持有國的地位，在發生像是2011年強震與海嘯嚴重國內危機時，日圓往往不貶反升，原因是投資人把資金匯回國內投入重建。

日生基礎研究所（NLI）高級經濟學家上野剛表示：「美元的韌性掩蓋了日圓在風險厭惡時期的升勢。日圓的低風險本質並未改變。」

不過日本經常帳順差的組成出現變化，代表定期匯回的資金量已經減少，因此減少日圓的部分升值壓力。

日本的貿易收支年來已逐漸萎縮，但海外金融投資卻增加，而且製造業企業已興建更多海外工廠。和工廠、海外投資相關的資金通常會在海外停留更長的時間，不像出口業者通常會買日圓，把海外收益匯回國內。

渴求高收益外國證券的日本投資人也會利用日圓升值的優勢鎖定收益。投資組合資金流動數據顯示，日本退休基金在1月買進的海外債券規模創紀錄。

大和證券高級外匯策略師石月幸雄表示：「海外投資收益原則上不會回到日本。」他認為，這個原因是導致日圓匯率在窄幅區間波動的原因，也促使一些交易人士錯誤質疑日圓避險地位。