星撒錢抗疫 預算赤字大增

為支撐受新冠肺炎重擊的經濟，新加坡政府公布1997年以來最大規模的預算赤字，盼能撒錢救急，幫助企業和民眾挺過這波疫情危機。

新加坡財政部長王瑞杰18日在國會表示，自4月起至明年3月底的本年度政府總支出估計為836億星元（602億美元），主要用於健康照顧和防疫措施。

本年度的預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率，將由先前預估的0.3%擴大至2.1%，為109億星元，至少是1997年以來最大。王瑞杰表示，政府有足夠的財政盈餘支應預算赤字，無須動用儲備金。

在星國政府編列的年度支出中，包括兩項金額合計為56億星元（40億美元）的特別方案，目的是提高企業和民間的現金流，幫助挺過疫情難關，其中40億星元主要是支持面臨工資成本壓力的企業，其餘資金將幫助消費者，特別對低收入戶等面臨高生活成本的家庭提供幫助；政府也計劃編列8億星元阻止疫情擴散。

王瑞杰表示，當局將在今年度祭出企業所得稅扣減，按應納稅額扣減25%，每家公司的上限為1.5萬星元，這項措施將使政府減少4億星元的稅收。其他像觀光和航空業等直接受疫情衝擊的產業也可獲得減稅；符合資格的商用不動產，可減少15%的房地產稅 。

鑑於當前環境充滿不確定性，當局已決定暫時擱置原訂2021年起將商品和服務稅（GST）稅率提高2個百分點至9%的計畫，並打算延至2025年前實施。

同日南韓總統文在寅在內閣會議中也說，針對武漢肺炎疫情帶來的影響，將全力採取措施以減緩經濟所受衝擊。文在寅的談話促使外界預期，南韓央行可能採取進一步貨幣寬鬆政策。

武漢肺炎疫情快速擴大，已打亂全球供應鏈與商業活動，重創全球經濟成長，也削弱市場對南韓產品的需求。文在寅說，南韓經濟目前處於緊急狀態，必須採激勵措施，以提升內需。

文在寅發表上述談話後，3年期南韓公債期貨殖利率進一步上揚。投資人預期，南韓將祭出各種刺激措施。