新冠肺炎衝擊擴及歐洲 德國投資人信心嚴重惡化

由於擔憂新冠肺炎疫情損害全球貿易，並導致德國製造業更低迷，德國2月ZEW投資人信心指數降至8.7，比1月的26.7嚴重惡化，也遠低於經濟學家預期的21.5。

歐洲經濟研究中心（ZEW）18日公布的調查，加深德國今年上半年恐仍難重拾動能的疑慮，因出口萎縮使這個歐洲最大經濟體的製造業持續低迷。ZEW總裁萬巴赫指出，目前（德國）經濟發展相對疲弱，受新冠肺炎疫情衝擊，與出口高度相關的產業已「嚴重惡化」。

亞洲國家是德國企業的重要市場，每年規模近1,000億歐元，重要性僅次於歐盟及美國。亞洲工廠因疫情關閉，嚴重衝擊製造業供應鏈，歐司朗等企業已警告這將影響獲利。

德國聯邦銀行（央行）表示，去年底德國經濟成長持平，本季動能也不見改善，並指出新冠肺炎病毒將成為德國經濟的「景氣下行風險」。