比爾蓋茲買保時捷電動車Taycan後 馬斯克回應了

比爾蓋茲日前在一段節目訪談上表示，最近剛買的電動車是一輛保時捷Taycan，而非特斯拉。特斯拉執行長馬斯克隨即在推特上對這位微軟創辦人嗆聲。

財經網站CNBC報導，一名特斯拉粉絲在推特表示他對蓋茲決定買Taycan、而不選擇特斯拉大感失望後，馬斯克在下方回應「老實說，蓋茲和我的對話乏善可陳（underwhelming）」。

這並非馬斯克首次在推特上挑戰其他科技億萬富翁。他在2017年也曾質疑臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）對人工智慧的樂觀立場，他說祖克伯「對這個主題認識有限」。

蓋茲是在接受知名科技Youtuber布朗利（Marques Brownlee）的訪談中，透露自己買特斯拉競爭同業的電動車，並在訪談上表達自己關於對抗氣候變遷以及電動車發展的看法。

64歲的蓋茲認為，電動車在續航里程數方面仍將遠不及汽車，不過仍補充說，電動車是降低環保替代方式成本最有希望的因素之一。