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60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

比爾蓋茲買保時捷電動車Taycan後 馬斯克回應了

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
TITLE = Elon Musk Big Payday CAPTION = FILE - In this Nov. 21, 2019, file photo Tesla CEO Elon Musk introduces the Cybertruck at Tesla's design studio in Hawthorne, Calif. Shares of Tesla Inc. continued their wild run Wednesday, Jan. 22, 2020, rising a...【作者：美聯社 日期：2020/1/23 檔名：E41379307.JPG】
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比爾蓋茲日前在一段節目訪談上表示，最近剛買的電動車是一輛保時捷Taycan，而非特斯拉。特斯拉執行長馬斯克隨即在推特上對這位微軟創辦人嗆聲。

財經網站CNBC報導，一名特斯拉粉絲在推特表示他對蓋茲決定買Taycan、而不選擇特斯拉大感失望後，馬斯克在下方回應「老實說，蓋茲和我的對話乏善可陳（underwhelming）」。

這並非馬斯克首次在推特上挑戰其他科技億萬富翁。他在2017年也曾質疑臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）對人工智慧的樂觀立場，他說祖克伯「對這個主題認識有限」。

蓋茲是在接受知名科技Youtuber布朗利（Marques Brownlee）的訪談中，透露自己買特斯拉競爭同業的電動車，並在訪談上表達自己關於對抗氣候變遷以及電動車發展的看法。

64歲的蓋茲認為，電動車在續航里程數方面仍將遠不及汽車，不過仍補充說，電動車是降低環保替代方式成本最有希望的因素之一。

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