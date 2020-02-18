影／搭飛機傾倒椅背引爆論戰 網友：該罵的是航空公司

美國近期一段搭飛機傾倒椅背影片，在網路上引爆論戰，爭執「傾倒椅背是否要取得後方乘客同意」。但有網友開始改轉罵航空公司，指出如果不是航空公司為了賺更多錢，縮減座位大小，一開始就不會有這種爭議出現。

這段引爆網友爭議的影片中可見，坐在飛機最後排的男子，一下用拳頭頂撞前排坐椅，椅子上的女乘客被他搖得不停晃動，過了一會兒，男子還換姿勢，用手掌敲敲打打，就像在打鼓。

影片中的女子威廉斯（Wendi Williams）受訪聲稱，因為她脊椎有傷不舒服所以需要傾倒椅背，在這班從紐奧良飛往北卡州夏洛特市的班機起飛沒多久她就向後傾倒，後方男子表示要吃東西要求她不要傾倒椅背，女子於是等到他吃完再重新傾倒椅背，結果男子不爽的反問她「妳有什麼問題嗎？」她表示沒有問題，結果男子就開始瘋狂拍打她的椅背，女子一氣之下錄影存證，並在回家後將影片上傳網路，要大家評評理。

影片在網路上引爆熱議，網友針對「傾倒椅背是否要取得後方乘客同意」激烈爭論，但沒多久他們就將怒氣指向航空公司，指出如果不是航空公司為了賺錢，壓縮機上座位大小，就不會有這類爭議。

《Inside Edition》指出，飛機上座位間的距離原本是35英吋（約90公分），但近年在某些美國航班上卻縮減到只剩30英吋（約76公分）。

達美航空（Delta）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）也加入論戰，表示乘客有權傾倒椅背，但最佳做法最好還是詢問一下後方乘客的意願。但他話一出，立即引來網友砲轟，要他別得了便宜還賣乖。