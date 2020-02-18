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這場疫情使蘋果臉綠 長年布局越南的這家韓廠受惠

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
新冠肺炎疫情重創蘋果、小米等智慧手機大廠在中國大陸的生產與銷售，而長年布局越南的南韓三星電子可望因此受惠。圖／路透
新冠肺炎疫情重創蘋果、小米等智慧手機大廠在中國大陸的生產與銷售，而長年布局越南的南韓三星電子可望因此受惠。圖／路透

蘋果公司（Apple）以新冠肺炎疫情衝擊中國大陸的生產與銷售為由，調降本季財測，分析師認為，在越南布局十年、生產低價智慧手機的三星電子，可望成為主要受惠者。

現在三星的智慧手機有半數在越南生產，在新冠肺炎重創蘋果與其他公司在中國大陸的營運之際，三星在越南的生產僅受有限影響。

蘋果17日表示，由於新冠肺炎疫情衝擊在中國大陸的營收與銷售，3月這季將無法達成預期。蘋果在中國大陸生產大多數iPhone。中國大陸的智慧手機製造商小米上周也示警，3月這季的銷售將受打擊。

三星的另一主要競爭對手華為尚未公布任何生產問題，但三星內部人士、分析師和供應商認為，以華為對中國大陸製造和零件的重度依賴，該公司也將受重創。在中國大陸，許多國內外企業閒置數周的工廠已陸續開始復工，但是在許多情況下，工人短缺和其他問題已使產量降至最低。

近年來，三星也已大致將中國大陸的市場讓給其競爭對手，這意味著重創蘋果及其他公司的關店和需求下降，不太會影響三星電子。

熟悉三星供應鏈的人士說：「三星處於較佳的地位，比華為、蘋果等勁敵更能安度新冠肺炎疫情的影響。」他說：「這場疫情暴露了中國的風險。 我們覺得幸運的是，我們能夠躲過這些風險。」

但兩名熟悉三星在越南業務的消息人士提醒，若疫情拖太久，三星依舊會受影響，因為該公司的許多零件購自中國。

越南韓國商會副會長孫洪（Hong Sun，音譯）表示，如果中國零件供應商無法復工，風險仍然存在。三星某些低階款智慧手機也依賴中國大陸的代工廠。

集邦（TrendForce）日前分別將華為和蘋果的第1季產量預測調降了15％及10%，三星的產量預測僅下調3％。

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