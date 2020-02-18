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蘋果傳3月31日發表iPhone SE 2 三天後上市

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
市場傳言蘋果將在3月底發表平價款手機iPhone SE 2。圖／美聯社
市場傳言蘋果將在3月底發表平價款手機iPhone SE 2。圖／美聯社

蘋果在過去五年中，有四年在3月舉行特別活動發表新產品，眼看時序已接近2月底，市場上又開始流傳，蘋果可能在3月31日發表新機iPhone SE 2，並且於4月3日上市。

AppleInsider網站報導，根據德國部落格iPhone-Ticker的說法，蘋果可望在3月底發表iPhone SE的新一代機款，並且在4月首周開賣。蘋果的發表會據信會在3月31日（周二）舉行，新品預期4月3日（周五）上市。

iPhone-Ticker網站宣稱，是「直接從蘋果生態圈」獲得這項資訊，而且「沒有理由懷疑其可信賴度」。不過AppleInsider警告這項訊息是不可靠的，但肯定是基於有根據的猜測。

在過去五年中，蘋果在3月舉行的發表會分別於落在2015年3月9日、2016年3月21日、2018年3月27日與2019年3月25日。光是依據這些日期，蘋果的發表會顯然更可能發生在比最新傳言的3月31日還要提早一周。

在這五年中的3月發表會，蘋果大多時候確實會推出一些新硬體，例如2015年是重新設計版本的Apple Watch和MacBook，2016年推出9.7吋的iPad Pro和iPhone SE，2018年則發表新款iPad。

不過蘋果3月發表會不一定包含硬體產品，像是2019年推出Apple News、Apple Card、Apple Arcade和Apple TV。至於2017年的3月則沒有舉行發表會。

由於目前新冠狀病毒疫情擴散，蘋果也可能考慮延後或重新思考要不要舉辦發表會。此外，疫情也導致蘋果產品的製造受衝擊，可能導致原定在發表會亮相的產品延後推出。

若蘋果果真在3月底推出iPhone SE 2，理論上是一款平價iPhone，根據傳言，可能搭載4.7吋螢幕、A13處理器、3GB的RAM與Touch ID功能。此外，蘋果也可能更新iPad Pro。

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