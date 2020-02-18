路透：特斯拉陸廠可能採用寧德的LFP電池

路透報導，特斯拉（Tesla）與大陸寧德時代（CATL）電池公司進行初步洽談，協商有關特斯拉大陸廠所產電動車可能採用寧德不含鈷的磷酸鋰鐵電池（LFP）電池事宜；如果確定，將是特斯拉電動車首次採用LFP電池，以降低生產成本，並因應大陸電動車整體銷量減退的劣勢。

特斯拉已經與大陸LFP業者洽談了一年多時間，而LFP電池的成本將比特斯拉目前使用的電池便宜的幅度達到「2位數字」。

特斯拉究竟有多少電動車將採用LFP電池，目前還不清楚；不過特斯拉將不會完全停用鎳鈷鋁電池（NCA）。