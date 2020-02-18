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美國8歲女童愛逛超市 生日當天體驗當小小店員

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
勞倫斯（右二）在派對上扮演收銀員，替進行「尋寶任務」的玩伴結帳。取自推特（@RikDrip）
勞倫斯（右二）在派對上扮演收銀員，替進行「尋寶任務」的玩伴結帳。取自推特（@RikDrip）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國亞特蘭大市女童布萊登．勞倫斯（Brayden Lawrence）16日過8歲生日，她在自己最喜歡的地方：Target超市，舉辦生日派對。

勞倫斯和大約10個朋友當天穿著紅色襯衫和卡其褲或裙，在亞特蘭大的一間Target超市「當家作主」。Target為派對主題，女孩們參加尋寶遊戲，勞倫斯在八號收銀台幫她們結帳。

勞倫斯說，尋寶遊戲包括尋找她喜愛的東西，例如芝麻街玩偶Elmo或電影《冰雪奇緣》的周邊商品。

勞倫斯的阿姨李奇．傑克森（Rikki Jackson）在推特上發布派對的照片和影片。她表示，「勞倫斯對Target超市很著迷。她實際上只是想在走道上來回走。她很喜歡那裡，一待就是好幾個小時」。

傑克森在推特上補充說，「不，Target不辦派對。我們事先徵求Target經理的許可」。

勞倫斯的母親傑西卡．史密斯（Jessica Smith）16日向CNN表示，之前就一直和朋友及家人構思，該如何幫勞倫斯慶祝生日。她說，「我告訴經理，我要帶10個小女孩來這，我們要接管這家店」。

傑克森發推文說，她和史密斯為所有孩子準備制服和對講機。商店經理還特地替她們製作名牌。

派對舉辦地、亞特蘭大郊區東點（East Point）的Target門市人資主管桑契茲（Alberto Sanchez）說，「她們（女童們）基本上就像是Target團隊的一份子，這（點子）很酷」。桑契茲說，派對辦在離峰時間，當天上午10時開始，中午前就結束。

Target發言人德布斯（Jacqueline DeBuse）透過電郵表示，公司每天都為客人帶來歡樂時刻，「即便是最小的客人，我們的團隊也竭力為顧客創造額外的興奮和幸福感」。

美國亞特蘭大市8歲女童布萊登．勞倫斯（Brayden Lawrence）在自己最熱愛的Target超市辦生日派對。取自推特（@RikDrip）
美國亞特蘭大市8歲女童布萊登．勞倫斯（Brayden Lawrence）在自己最熱愛的Target超市辦生日派對。取自推特（@RikDrip）

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