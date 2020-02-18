蘋概股災情一覽 ：日、港最重 台供應商相較淡定
蘋果供應鏈股率亞洲科技股下挫，因蘋果（Apple）預料受到新冠肺炎疫情影響，全球iPhone供應將「暫時受到限制」，本季達不到營收目標。 影響所及，亞洲蘋概股全面下挫。
其實，受到疫情的影響，科技股這幾周下已率先下跌。像愛德萬測試1月24日以來已下跌15%，TDK跌13%，鴻海跌近10%。
以下是亞洲蘋概股災情一覽，由跌幅大至小：（）為盤中最大跌幅
ASM PT（港）（半導體封裝）-7.2%（7.5%）
愛德萬測試（日）（晶片設備商） -6.5%（-7%）
Sumco（日）（矽晶圓生產商 ）-6.2%（-7.5%）
瑞聲科技（港）（電子元件）-4.4%（4.6%）
太陽誘電（日）（被動元件） -4.1%（-6.7%）
SK海力士（韓）（記憶晶片） -3.3%（-3.3%）
大立光（台）（鏡頭） -2.5%（-2.8%）
三星電子（韓）（螢幕） -2.4%（-2.6%）
台積電（台）（處理器）-1.7%（-2.1%）
鴻海（台）（組裝）-0.6%（-1.1%）
●分析師看法：
Shinkin資產管理公司基金經理人 Naoki Fujiwara：
「蘋果1月獲利不錯，所以這只是一時、反射動作性的賣壓。」科技投資人已預料到疫情的影響，「這消息可能來得比預期早些。」
彭博行業研究分析師 Matthew Kanterman：
「儘管蘋果的消息早在預料之中，有關疫情的多變情況和持續的不確定性仍讓人擔心衝擊有多重。」
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