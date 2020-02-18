快訊

接回鑽石公主號台灣人 交部：華航班機已準備好 隨時可出發

疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

蘋概股災情一覽 ：日、港最重 台供應商相較淡定

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海近半年股價走勢和蘋果（橘線所示）比較。圖／擷自彭博
鴻海近半年股價走勢和蘋果（橘線所示）比較。圖／擷自彭博

蘋果供應鏈股率亞洲科技股下挫，因蘋果（Apple）預料受到新冠肺炎疫情影響，全球iPhone供應將「暫時受到限制」，本季達不到營收目標。 影響所及，亞洲蘋概股全面下挫。

其實，受到疫情的影響，科技股這幾周下已率先下跌。像愛德萬測試1月24日以來已下跌15%，TDK跌13%，鴻海跌近10%。

以下是亞洲蘋概股災情一覽，由跌幅大至小：（）為盤中最大跌幅

ASM PT（港）（半導體封裝）-7.2%（7.5%）

愛德萬測試（日）（晶片設備商） -6.5%（-7%）

Sumco（日）（矽晶圓生產商 ）-6.2%（-7.5%）

瑞聲科技（港）（電子元件）-4.4%（4.6%）

太陽誘電（日）（被動元件） -4.1%（-6.7%）

SK海力士（韓）（記憶晶片） -3.3%（-3.3%）

大立光（台）（鏡頭） -2.5%（-2.8%）

三星電子（韓）（螢幕） -2.4%（-2.6%）

台積電（台）（處理器）-1.7%（-2.1%）

鴻海（台）（組裝）-0.6%（-1.1%）

●分析師看法：

Shinkin資產管理公司基金經理人 Naoki Fujiwara：

「蘋果1月獲利不錯，所以這只是一時、反射動作性的賣壓。」科技投資人已預料到疫情的影響，「這消息可能來得比預期早些。」

彭博行業研究分析師 Matthew Kanterman：

「儘管蘋果的消息早在預料之中，有關疫情的多變情況和持續的不確定性仍讓人擔心衝擊有多重。」

疫情 科技股 新冠肺炎 蘋果供應鏈
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

傳蘋果春季發表會3月底登場 iPhone 9可能4月初開賣

蘋果傳3月底辦發表會 4月初推iPhone SE2

經濟解析／蘋果營收預警 透露了什麼我們還不知道的？

無法實現本季營收目標 蘋果CEO庫克致員工書：健康和安全第一

相關新聞

與中國搶鐵路市場 法國阿爾斯通收購龐巴迪鐵道事業

法國火車製造商阿爾斯通公司（Alstom）17日宣布，已與加拿大龐巴迪公司（Bombardier）簽訂協議，將以58到6...

裴洛西籲北約勿屈服廉價誘惑 讓華為參與5G建設

美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天在歐盟總部布魯塞爾說，北約盟邦不應屈服於誘惑，讓中國科技巨頭華為...

經濟解析／蘋果營收預警 透露了什麼我們還不知道的？

蘋果公司（Apple）成為頭一家表示受新冠肺炎疫情影響導致營收無法達標的美國大公司。亞洲股市今天開盤時，蘋概股勢必受到波...

亞馬遜英國倉庫工安問題增 三年總計622起

電商巨頭亞馬遜在英國擁有50多座倉庫，過去三年內，有600多名員工嚴重受傷或死裡逃生，促使英國國會調查亞馬遜倉庫的工安。

日本經濟面臨衰退 市場估日銀勢必延續寬鬆基調

日本去年第4季經濟成長率，較上季大減1.6%，終止連續四季成長的趨勢，主因10月消費稅提高2%，導致私人消費大跌3.0%...

鄧白氏報告：新冠肺炎疫情衝擊 全球500萬家企業受創

財經網站CNBC報導，根據一份新研究，新冠肺炎疫情爆發，以及隨後中國大陸許多地區封閉停工，可能對全球逾500萬家企業造成...

周末票房「音速小子」稱冠 「寄生上流」鍍金熱賣

翻拍美國經典卡通的動畫電影「音速小子」14日上映後，首周末橫掃5700萬元的票房；南韓電影「寄生上流」抱得奧斯卡最佳影片及其他大獎後，票房也持續發燒熱賣。

低油價又遭新冠肺炎肆虐 波灣經濟屋漏逢連夜雨

已遭逢油價走跌之累的波斯灣國家恐因新冠肺炎疫情而再蒙受經濟損失。分析指出，疫情引發的旅行禁令衝擊波灣地區，料將對杜拜的飯...

無法實現本季營收目標 蘋果CEO庫克致員工書：健康和安全第一

蘋果公司（Apple）發布聲明表示，受新冠肺炎影響無法實現本季的營收目標後，執行長庫克發信給全體蘋果員工，強調員工、合作...

美國考慮切斷華為全球晶片供應 台積電或受衝擊

路透引述消息人士報導，川普政府正在考慮修改美國監管規定，以封鎖供應商向華為提供晶片，例如台積電。

彭博資訊專欄／QE未必能終結經濟衰退

美國經濟似乎達到了一種相當舒適的均衡境界，失業率低，且穩定成長。然而一旦衰退來臨，聯準會（Fed）還能如何奮戰？利率已經很低，再降的效果有限；承諾在復甦之後相當一段時間內將維持低利率，也效果有限。

全球電信業聯手 拚5G標準化

由於美國發起「反華為」運動，可能干擾5G無線網路問世，促使多國電信業者協力研發更標準化、更有彈性的網路架構，使業者更容易使用多家設備供應商的產品，以降低對少數幾家設備供應商的依賴。

熱門新聞

影／美女主播挑戰「不穿內衣」上鏡遭酸 霸氣回：穿不穿是選擇題

美國考慮切斷華為全球晶片供應 台積電或受衝擊

道瓊社：美國將限制中國大陸 使用美晶片製造設備

手滑誤操作？反習推文被「華春瑩」點贊

東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事

日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。