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經濟解析／蘋果營收預警 透露了什麼我們還不知道的

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果周一發布新聞稿說：「全國各地開始復工，但是恢復正常狀態的速度比我們預期的要慢。」路透
蘋果周一發布新聞稿說：「全國各地開始復工，但是恢復正常狀態的速度比我們預期的要慢。」路透

蘋果公司（Apple）成為頭一家表示受新冠肺炎疫情影響導致營收無法達標的美國大公司。亞洲股市今天開盤時，蘋概股勢必受到波及。在紐約時間下午6:16，標普500指數期指跌0.2%，那斯達克綜合指數期指跌0.5%。日本股市開盤下挫0.6%，TDK和Tokyo Electron等蘋概股都下跌。美股昨天逢總統日休市一日。以下綜合分析師看法，有助在開盤前了解衝擊如何：

•供應鏈復工比預期要慢是有多慢？ 

蘋果周一發布新聞稿說：「全國各地開始復工，但是恢復正常狀態的速度比我們預期的要慢。」蘋果表示，全球iPhone供應將「暫時受到限制」。所有生產合作夥伴的設施都已恢復生產，但復工速度比預期要慢。

華爾街日報引述知情人士報導，鴻海希望在大陸2月底以前能復工50%，3月中復工80%。

金融時報引述知情人士報導，負責監督預期今年稍後推出新iPhone生產的幹部，要晚兩周以上才會回到大陸。而中國境內的中斷已導致各階層的員工都難以復工。

•對蘋果營收影響如何？ 

彭博行業研究（BI）分析師 John Butler發布報告說，蘋果營收示警「可見衝擊會延伸到第2季以後，我們相信在新病例開始消退後，零售量流量至少要花一個月才會回升。」

Wedbush證券分析師 Dan Ives 說：「這意外消息確認了華爾街擔心疫情掀起全球需求漣漪效益，正大幅衝擊iPhone來自中國和富士康。」他對蘋果股票仍維持「表現超越大盤」的評級。

蘋果原本預計，截至3月的公司第二季營收將在630億美元至670億美元。根據彭博匯編的數據顯示，分析師的平均預估為652.3億美元。

長期追蹤蘋果的分析師 Gene Munster 說：「在中國大陸經營有如雙面刃，蘋果是唯一在中國曝險極高的美國大型科技公司，他們既在這十年嘗到勝果，如今也勢必經歷苦難。」

•對股價影響如何？

Alexis Investment Partnerst總裁 Jason Browne說：「這將是重大考驗，很顯然，蘋果是主要指數中權重很大的個股，也是投資人青睞的股票。若市場認同中斷只是一時的，反而形成逢低買進的機會。」

RegentAtlantic Capital合夥人 Andy Kapyrin 接受彭博電視訪問時說：「目前為止我相信大部分所見的是消費延遲，若情勢演變為需求受創，那對經濟的影響就大了。 」 

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