無法實現本季營收目標 蘋果CEO庫克致員工書：健康和安全第一
蘋果公司（Apple）發布聲明表示，受新冠肺炎影響無法實現本季的營收目標後，執行長庫克發信給全體蘋果員工，強調員工、合作夥伴和客戶的安全，是蘋果關注的中心：
以下是庫克發信的全文：
新冠肺炎（COVID-19）的因應措施已影響到許許多多蘋果大家庭的生活，我為他們的付出、同理心、諒解、照應表示感謝。今天，我們加倍我們的捐輸，來支持這個歷史性與全球的衛生因應措施。
我們至高關切的是蘋果在中國由員工、夥伴、客戶和供應商所組成的社群，我也肯定我們團隊多人不眠不休，勤奮而周到地為蘋果控管疫情。
大陸各地公司辦公室和聯絡處已恢復上班，我們的門市也陸續恢復營業，但我們恢復正常狀態的速度比我們預期的要慢。今天下午，我已將此轉告股東和投資人，並預料無法達成3月當季的營收展望。在中國之外地區對我們產品和服務需求至今仍然很強，符合我們的預期。蘋果基本面仍很強，這次對業務的打岔只是一時的。
我們首重的向來都是員工、供應鏈夥伴、客戶，和我們所經營社群的健康和 安全。在此由衷感謝在第一線面對這次衛生危機的一群人。
提姆
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言