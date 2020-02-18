蘋果受新冠肺炎疫情影響 預料無法實現本季營收目標

由於中國大陸新冠肺炎疫情造成復工延遲且需求下降，蘋果公司（Apple）預料無法實現3月當季的營收目標。亞洲股市今天開盤時，蘋概股勢必受到波及。

蘋果周一發布新聞稿說：「全國各地開始復工，但是恢復正常狀態的速度比我們預期的要慢。」蘋果表示，全球iPhone供應將「暫時受限」。所有生產合作夥伴的設施都已恢復生產，但復工速度比預期要慢。

蘋果也表示，受到門市關閉和客戶流量減少的影響，在中國產品的需求會受到影響。隨中國全力遏止疫情進一步擴散，蘋果在中國的所有門店以及許多合作經銷商的門市一直關閉。

蘋果原本預計，截至3月的公司第2季營收將在630億美元至670億美元。根據彭博匯編的數據顯示，分析師的平均預估為652.3億美元。