彭博經濟學家：人大會議延後並不代表刺激措施也會延遲

彭博資訊亞洲首席經濟學家舒暢指出，即使中國大陸推遲召開全國人大會議，也不太可能影響當局推出刺激政策的步伐，預料更全面的一籃子刺激方案最早會在3月中旬推出。

舒暢認為，全國人大會議延後召開，有助政府把全部精力集中在因應新冠肺炎帶來的經濟影響上，何況湖北省疫情核心地區的旅行已經受限，且全中國也都採取相關預防措施，以限制病毒的傳播，因此在北京召開兩會變得不切實際。

通常每年的預算案會在全國人大會議上公布，舒暢指出，今年即使推遲發布，也不會影響當局對經濟的支持力道，預計後續還會有更多行動，一旦經濟秩序大體恢復，最早可能3月中旬就會推出一套刺激方案。為了支應額外的支出，北京可能會把2020年預算赤字率目標從2019年占國內生產毛額（GDP）的2.8％提高到3％，為歷來最高。

受新冠肺炎影響，大陸每年3月初登場的全國「兩會」（全國人大、政協會議），今年可能罕見破例延後舉行。大陸全國人大委員長會議和全國政協主席會議17日都建議今年兩會都延後召開，這也是改革開放以來大陸全國人大會議首次延後召開。

根據彭博資訊自1月31日以來對18家機構的調查，中國第1季GDP將成長4％，低於1月22日調查得出的5.9％，為1990年以來最低。預期全年經濟成長5.5%左右，也低於上月預測的5.9%。

野村、高盛、瑞銀和麥格理等都下修對中國今年第1季和全年的成長預期，其他機構預期疫情將對GDP產生實質性衝擊。