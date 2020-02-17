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慕尼黑安全會議 中美體制針鋒相對

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
美國國務卿龐培歐抨擊慕尼黑安全會議今年的主題「西方失勢」，他誇耀民主為西方帶來繁榮，所以西方正在勝利，而非失勢。 圖／路透
美國國務卿龐培歐抨擊慕尼黑安全會議今年的主題「西方失勢」，他誇耀民主為西方帶來繁榮，所以西方正在勝利，而非失勢。 圖／路透

在慕尼黑安全會議上，中國和美國頻頻針鋒相對！美國國務卿龐培歐15日在會中批評，中國藉由經濟特區掠奪東南亞國家的經濟，且由國家支持的華為有如特洛伊木馬。中國外交部長王毅回擊，西方人必須尊重中國與西方不同的政治體制，中國前副外交部長傅瑩也質問，華為真的會威脅到西方的民主嗎？

美：中國掠奪式經濟

根據《德國之聲》報導，美國國務卿龐培歐抨擊慕尼黑安全會議今年的主題「西方失勢」，他誇耀民主為西方帶來繁榮，「沒有難民會冒著生命危險偷渡至伊朗或古巴等專制國國家」，所以西方正在勝利，而非失勢。

龐培歐話鋒一轉，接著批評中國，他指出，中國藉由經濟特區蠶食越南、菲律賓和印尼；幾乎和每個鄰國都有領土或領海爭議；由國家支持的科技巨擘如華為有如「特洛伊木馬」。美國國防部長艾斯培也表示，在習近平的領導下，中共對內壓迫更加嚴厲，對外則是掠奪式經濟和挑釁的軍事態勢，不過他強調，美國無意跟中國起衝突。

中：應尊重中國政治

對此，中國外交部長王毅回擊：「西方必須脫離潛意識的優越感，以及拋棄對中國的成見與焦慮。」王毅強調，西方人必須尊重中國選擇與西方不同的政治體系，並對中國的復興樂觀其成。中國與全球化智庫創始人王輝耀認為，「西方失勢」的主題反映出西方對世界的看法應改變，同為人類的一份子不該區分東西方。

中國前副外交部長傅瑩14日和美國眾議院長裴洛西也有一番唇槍舌戰，裴洛西呼籲各國禁用華為，以防習近平更大膽破壞民主。《美國之音》報導，傅瑩當場質問，為什麼把華為技術引入西方國家的5G，會威脅西方的政治制度？「民主制度真的那麼脆弱」？裴洛西回應，一旦開放華為便會威脅到美國的資訊自由，恐將使美國喪失自由企業的發展模式。

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外交部 龐培歐
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