日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年
豐田汽車和福斯汽車每年的全球銷售量約為1,000萬輛，而特斯拉（Tesla）去年交車量大約只有36.7萬輛。但說到電子科技，特斯拉卻是遙遙領先這些汽車大廠。
據日經BP對特斯拉最平價車款Model 3的拆解報告，特斯拉的電子技術領先了這些對手車廠至少六年。
特斯拉最厲害的地方在於其全自駕電腦系統「Hardware 3」，是該公司在快速發展的電動車市場裡的最大武器。
這個去年春季推出的模組，包含兩片客製化、大小260平方毫米的人工智慧（AI）晶片，全由特斯拉自行研發，並有專屬此硬體的軟體。這套系統除了負責運作特斯拉的自駕系統外，也運作特斯拉相當先進的車內資訊娛樂系統。
一名來自日本汽車大廠的工程師在看過特斯拉這套系統後十分震驚，表示：「這種技術我們做不出來。」業界內部人士預估，特斯拉這套系統至少可以主導業界到2025年。
這對汽車業來說無疑是一項巨大的障礙。特斯拉經過多次升級，才在2014年推出了第一代的自駕系統，之後每二或三年，特斯拉都會再挑戰極限一次，才進化成現在這套系統。
但為何其他汽車大廠無法追上特斯拉，前述的日本工程師表示，技術障礙並非主因，真正原因在於車廠擔心，開發像特斯拉這樣的電腦，將會讓許多供應商賴以維生數十年的零件面臨淘汰。這種系統將大幅減少車內的電子控制器（ECU）數量。
像特斯拉這樣年輕的企業，不會受供應商束縛，能儘管放手追求最好的技術。Model 3的拆解報告也凸顯了此事。Model 3內部多數零件都未掛有供應商的名字，反而很多都有特斯拉的標誌，暗示了該公司仍掌握了車內幾乎所有主要技術的研發。
從軟體到自駕系統，特斯拉自行進行的研發工作不斷增加。如果這套策略成功，其他競爭廠商就將別無選擇，只能跟從，最終勢必將顛覆整個產業原有的營運模式和供應鏈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言