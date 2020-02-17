快訊

受訪中接到「確診新冠肺炎」通知 東京計程車司機嚇壞記者

香港出現第58例新冠肺炎確診 另有兩宗初步確診個案

日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
日經BP對特斯拉Model 3的拆解報告顯示，特斯拉目前的技術至少能主導業界到2025年。 路透
日經BP對特斯拉Model 3的拆解報告顯示，特斯拉目前的技術至少能主導業界到2025年。 路透

豐田汽車和福斯汽車每年的全球銷售量約為1,000萬輛，而特斯拉（Tesla）去年交車量大約只有36.7萬輛。但說到電子科技，特斯拉卻是遙遙領先這些汽車大廠。

據日經BP對特斯拉最平價車款Model 3的拆解報告，特斯拉的電子技術領先了這些對手車廠至少六年。

特斯拉最厲害的地方在於其全自駕電腦系統「Hardware 3」，是該公司在快速發展的電動車市場裡的最大武器。

這個去年春季推出的模組，包含兩片客製化、大小260平方毫米的人工智慧（AI）晶片，全由特斯拉自行研發，並有專屬此硬體的軟體。這套系統除了負責運作特斯拉的自駕系統外，也運作特斯拉相當先進的車內資訊娛樂系統。

一名來自日本汽車大廠的工程師在看過特斯拉這套系統後十分震驚，表示：「這種技術我們做不出來。」業界內部人士預估，特斯拉這套系統至少可以主導業界到2025年。

這對汽車業來說無疑是一項巨大的障礙。特斯拉經過多次升級，才在2014年推出了第一代的自駕系統，之後每二或三年，特斯拉都會再挑戰極限一次，才進化成現在這套系統。

但為何其他汽車大廠無法追上特斯拉，前述的日本工程師表示，技術障礙並非主因，真正原因在於車廠擔心，開發像特斯拉這樣的電腦，將會讓許多供應商賴以維生數十年的零件面臨淘汰。這種系統將大幅減少車內的電子控制器（ECU）數量。

像特斯拉這樣年輕的企業，不會受供應商束縛，能儘管放手追求最好的技術。Model 3的拆解報告也凸顯了此事。Model 3內部多數零件都未掛有供應商的名字，反而很多都有特斯拉的標誌，暗示了該公司仍掌握了車內幾乎所有主要技術的研發。

從軟體到自駕系統，特斯拉自行進行的研發工作不斷增加。如果這套策略成功，其他競爭廠商就將別無選擇，只能跟從，最終勢必將顛覆整個產業原有的營運模式和供應鏈。

特斯拉 豐田
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

在德國開發受阻 特斯拉看好中國市場

特斯拉德國建廠進度受阻 環保考量法院發出暫停施工令

股神巴菲特買生技、零售股 減持蘋果

16檔天王股供應鏈 挑戰「新冠防線」

相關新聞

南韓擬撥106億台幣緊急貸款 助航空業者挺過疫情

隨著新冠肺炎疫情引發全球恐慌，南韓計劃提供4,200億韓元（約106億台幣）緊急貸款，幫助航空業者、運輸產業、旅行社及零...

慕尼黑安全會議 中美體制針鋒相對

在慕尼黑安全會議上，中國和美國頻頻針鋒相對！美國國務卿龐培歐15日在會中批評，中國藉由經濟特區掠奪東南亞國家的經濟，且由國家支持的華為有如特洛伊木馬。中國外交部長王毅回擊，西方人必須尊重中國與西方不同

日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年

豐田汽車和福斯汽車每年的全球銷售量約為1,000萬輛，而特斯拉（Tesla）去年交車量大約只有36.7萬輛。但說到電子科...

上海美國企業本周復工　但7成8缺工嚴重近3成考慮出走

根據美國商會上海分會最新調查，長江三角洲周邊多數美國企業本周復工，但新冠肺炎疫情爆發造的嚴重缺工問題，將衝擊生產與全球供...

新冠肺炎衝擊 新加坡估今年經濟最壞恐萎縮0.5%

由於中國爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，衝擊前往新加坡的旅遊人口及貿易往來，新加坡今天宣布下修今年經...

彭博：陸擬3月初前採購美農產品 展現遵守協議決心

消息人士透露，中國大陸正在考慮3月初採購美國部分農產品，展現依然遵守第一階段貿易協議的決心。

收視費遭取消 BBC面臨市場競爭

BBC面臨殘酷生存競爭！日前英國首相強森透露，將取消英國廣播公司（BBC）向全國民眾收取電視牌照費，改為由用戶自願的訂閲收費模式，BBC將不再有固定財源，被迫接受市場機制。BBC麾下共61個廣播電台須出售大部分

在德國開發受阻 特斯拉看好中國市場

特斯拉開發陷入環境爭議！特斯拉於德國正在建造的超級工廠近日遭到德國法院以環保仍有疑慮為由暫停，由於建造廠房需要大量伐林，因此引發當地環團抗議。目前特斯拉在美國、中國都已建造超級工廠

上季GDP萎縮6.3% 日本恐衰退

日本內閣府17日公布初步數據，10-12月間的上季國內生產毛額年化後較前季萎縮6.3%，減幅是逾五年來最大，主因是對消費支出課徵較高的消費稅，在新冠病毒疫情擴散衝擊經濟活動之際，加深日本將陷入技術性衰退的憂慮。

防新冠肺炎蔓延 日電信巨頭NTT宣布20萬員工採遠距或交錯上班

NHK報導，日本電信巨頭NTT呼籲約20萬名員工從17日起，採遠距或交錯時間上班，以防新冠病毒蔓延。

今天開盤前 五件國際事不可不知

北京當局承諾要推出更有效的刺激措施，因應放緩的經濟勢將進一步受到新型冠狀病毒的打擊，突顯了新冠肺炎帶來的挑戰。以下是今天...

祖克柏談社群 描繪監管架構

在臉書、推特等社群網站面臨愈來愈大的內容監管壓力之際，臉書執行長祖克柏表示，網路內容確實該受到監管，但監管方式應介於報業與電信業之間。

熱門新聞

影／美女主播挑戰「不穿內衣」上鏡遭酸 霸氣回：穿不穿是選擇題

英國女主持人自盡身亡 生前面臨家暴指控飽受壓力

今天開盤前 五件國際事不可不知

美中貿易戰 又掀新戰局

肺炎疫情衝擊 Fed今年估降息1至2碼

防新冠肺炎蔓延 日電信巨頭NTT宣布20萬員工採遠距或交錯上班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。