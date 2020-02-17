日經：特斯拉Model 3技術 比豐田福斯領先六年

豐田汽車和福斯汽車每年的全球銷售量約為1,000萬輛，而特斯拉（Tesla）去年交車量大約只有36.7萬輛。但說到電子科技，特斯拉卻是遙遙領先這些汽車大廠。

據日經BP對特斯拉最平價車款Model 3的拆解報告，特斯拉的電子技術領先了這些對手車廠至少六年。

特斯拉最厲害的地方在於其全自駕電腦系統「Hardware 3」，是該公司在快速發展的電動車市場裡的最大武器。

這個去年春季推出的模組，包含兩片客製化、大小260平方毫米的人工智慧（AI）晶片，全由特斯拉自行研發，並有專屬此硬體的軟體。這套系統除了負責運作特斯拉的自駕系統外，也運作特斯拉相當先進的車內資訊娛樂系統。

一名來自日本汽車大廠的工程師在看過特斯拉這套系統後十分震驚，表示：「這種技術我們做不出來。」業界內部人士預估，特斯拉這套系統至少可以主導業界到2025年。

這對汽車業來說無疑是一項巨大的障礙。特斯拉經過多次升級，才在2014年推出了第一代的自駕系統，之後每二或三年，特斯拉都會再挑戰極限一次，才進化成現在這套系統。

但為何其他汽車大廠無法追上特斯拉，前述的日本工程師表示，技術障礙並非主因，真正原因在於車廠擔心，開發像特斯拉這樣的電腦，將會讓許多供應商賴以維生數十年的零件面臨淘汰。這種系統將大幅減少車內的電子控制器（ECU）數量。

像特斯拉這樣年輕的企業，不會受供應商束縛，能儘管放手追求最好的技術。Model 3的拆解報告也凸顯了此事。Model 3內部多數零件都未掛有供應商的名字，反而很多都有特斯拉的標誌，暗示了該公司仍掌握了車內幾乎所有主要技術的研發。

從軟體到自駕系統，特斯拉自行進行的研發工作不斷增加。如果這套策略成功，其他競爭廠商就將別無選擇，只能跟從，最終勢必將顛覆整個產業原有的營運模式和供應鏈。