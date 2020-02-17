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上海美國企業本周復工 但7成8缺工嚴重近3成考慮出走
根據美國商會上海分會最新調查，長江三角洲周邊多數美國企業本周復工，但新冠肺炎疫情爆發造的嚴重缺工問題，將衝擊生產與全球供應鏈。
上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）在一封電子郵件中表示，多數美國工廠即便獲准復工，都存在嚴重的工人短缺問題。「這將嚴重衝擊全球供應鏈，影響才剛開始顯現。」
調查顯示，在109家受訪的美國製造商中，78%回答沒有足夠的工人來恢復正常產能，主要原因是當局頒布禁令嚴控外地人返崗返滬的禁令，以及員工回來後必須隔離14天。
此外，約6成美國企業認為，未來幾個月的需求將低於正常水準，另有逾3成企業考慮若情況未獲改善，將考慮把業務遷出中國大陸。
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