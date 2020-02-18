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周末票房「音速小子」稱冠 「寄生上流」鍍金熱賣

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合16日電

翻拍美國經典卡通的動畫電影「音速小子」14日上映後，首周末橫掃5700萬元的票房；南韓電影「寄生上流」抱得奧斯卡最佳影片及其他大獎後，票房也持續發燒熱賣。

結合真人與CG動畫的「音速小子」，上映前在電影圈內仍被當成笑柄，沒想到上映後票房遠遠超乎預期；由於去年在「音速小子」第一支預告片播出後負評如潮，製作公司派拉蒙影業(Paramount)決定延長三個月的製作時間，將整部電影大翻修，包括重製主角音速小子原本似人的詭異牙齒。

觀眾的回饋證明派拉蒙影業重製的決定是正確的，「音速小子」上映後票房衝上本周末冠軍寶座；派拉蒙影業繼「雙子殺手」(Gemini Man)和「魔鬼終結者：黑暗宿命」(Terminator: Dark Fate)連續兩部賠錢的電影，終於在今年靠「音速小子」重振旗鼓，預計「音速小子」將在接下來喬治華盛頓總統日(Presidents Day)的四天假期中，帶來6800萬的票房收益。

該片導演佛勒(Jeff Fowler)獲得高分的評價，影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的新鮮度評分為63%，同時也受到「影院評分」(CinemaScore)的強力推薦；該片製作費高達8700萬元，演員包括好萊塢喜劇男星金凱瑞(Jim Carrey)，以及替音速小子配音的班許瓦茲(Ben Schwartz)。

由韓國導演奉俊昊執導，本屆奧斯卡最大贏家「寄生上流」，票房終於在上映第19個周末衝上最高，美國獨立電影發行商Neon也決定將「寄生上流」的上映期間延至最久；該片在奧斯卡後的周末創下550萬元的票房佳績，超越2001年電影「神鬼戰士」(Gladiator)贏得奧斯卡最佳影片後的票房成績。

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