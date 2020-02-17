收視費遭取消 BBC面臨市場競爭

BBC面臨殘酷生存競爭！日前英國首相強森透露，將取消英國廣播公司（BBC）向全國民眾收取電視牌照費，改為由用戶自願的訂閲收費模式，BBC將不再有固定財源，被迫接受市場機制。BBC麾下共61個廣播電台須出售大部分，而全國性電視頻道也將大幅度縮減，衝擊相對小的是國際台。

取消牌照費的衝擊

根據《CNN》報導，在2022百週年紀念日到來之前，BBC已面臨迫在眉睫的資金威脅，電視牌照費原本是所有英國觀眾每年必繳的稅款，所籌集的數十億美元用以資助BBC龐大的新聞、紀錄片、科學和娛樂節目。但從今年開始，BBC將不得不為某些75歲以上長者支付約2.5億英鎊（3.24億美元）的牌照費免除額，壓力日增。

「BBC是英國的寶貴資產；削弱BBC就是削弱英國力量。」BBC董事會主席大衛·克萊門蒂這麼聲明，他不認同政府的看法。強森政府對BBC最大的意見是業務面開得太廣，依靠固定財源「不公平地」與商業對手爭奪觀眾和市場，有輿論稱：「改革早就該到來了」。據悉，政府可能要求未來的BBC增加對國際台的投資。

到了2027年，BBC的《皇家憲章》（與政府確定其資金和運作方式的合同）需要更新時，更大規模的崩壞恐到來，這將會是徹底取消電視牌照費的第1年。英國政府部會首長們表示，需要保持開放的態度來面對，替代方案可以包括基於BBC收入（例如播客和訂閱的其他頻道）引入分級牌照費制度，或許可降低虧損。

1年少20萬用戶

根據英國《每日郵報》報導，2018年11月有25,805,141個許可，但1年後的同月，該數字下降到25,606,957個，減少了198,184個。儘管英國人口持續增長，但與1年前相比，擁有BBC電視牌照的家庭約少了20萬戶。擁有牌照的家庭數量呈穩定下降趨勢。

「每週有91%的成年人口使用BBC。」BBC發言人表示，2019年BBC iPlayer的歷史最高紀錄是44億筆點閱數，而BBC Sounds現在每週約有300萬用戶收聽。

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