在德國開發受阻 特斯拉看好中國市場

特斯拉開發陷入環境爭議！特斯拉於德國正在建造的超級工廠近日遭到德國法院以環保仍有疑慮為由暫停，由於建造廠房需要大量伐林，因此引發當地環團抗議。目前特斯拉在美國、中國都已建造超級工廠，其中執行長穆斯克對中國超級工廠所能帶來的市場效應最為期待，特斯拉甚至可以完全「中國製造」。

開發太快引發爭議

根據《路透社》報導，德國法院宣稱，由於當地環團向法院陳情，特斯拉在布蘭登堡的工廠開發計畫，所需剷平的森林面積多達92公頃，而且特斯拉只需要3天的時間就把森林毀掉，時間太快引發爭議。法院接受環團陳情而要求特斯拉停工，法院的聲明還暗示，環團的控訴是有機會告贏的。

由於特斯拉工廠將為附近帶來12000個就業機會。這也讓當地贊成開發的基民盟、自民盟議員跳腳，警告法院不能過度因為環保原因，讓當地變成投資者卻步的地方，阻礙經濟發展。不過這也引發民眾抗議，要求該城的議員不能因為開發，犧牲當地乾淨的水源供應與生態保育。

中國電動車前景看漲

《彩蛋傻瓜公司》的報導分析，特斯拉只花了1年就在中國上海蓋好了工廠，而且也在3個月內逐步量產最新的電動車Model 3，瞄準的就是中國日漸上升的電動車消費市場。

雖然中國的汽車銷售成長率在2018年逐漸下滑，但中國政府預計在2025年要達到全國年度銷售5分之1都是電動車的目標（約500萬輛規模），外加特斯拉希望逐步建立中國的國內生產鏈（省去國際貿易成本），產業整合與中國政策目標所帶來的效益，讓特斯拉在中國的銷售後勢看漲。

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