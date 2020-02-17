特斯拉德國建廠進度受阻 環保考量法院發出暫停施工令
特斯拉（Tesla）要在德國設立旗下首座歐洲製造廠的計劃受阻。德國柏林-布蘭登堡高等行政法院發出禁令，要求建廠整地作業必須先立即停止，以保護當地環境。該法院將在近日做出最終裁決，決定特斯拉德國廠的命運。
特斯拉的設廠地點位於鄰近柏林的小鎮Gruenheide，工人為建廠整地目前已清掉該鎮約150個足球場大的森林面積，並已移除大部分二戰遺留下來的彈藥。
根據特斯拉雄心宏圖，德國廠計畫在明年年中營運，產能上看每年50萬輛，預計雇員1.2萬人。這顯然將成為福斯、戴姆勒、BMW等德國車廠的重大競爭對手。
特斯拉執行長馬斯克最近還特別為車廠未來將會使用的水量做說明，緩解地方疑懼。
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