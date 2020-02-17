疫情衝擊觀光與貿易 新加坡料今年經濟可能負成長

新加坡貿工部今（17）日表示，因新冠肺炎疫情衝擊觀光與貿易，下修今年經濟成長率預測，區間為負0.5%到正1.5%之間；基線約在中間點0.5%。先前的預測區間沒有負值，介在0.5%到2.5%之間。

新加坡去年第4季國內生產毛額（GDP）較第3季成長0.6%，優於預期的0.1%。與2018年同期相較，GDP成長1%，亦優於預期的0.8%。

今年稍早星國電子業景氣短暫回升，製造業信心改善，如今遇到新冠肺炎風暴，經濟前景再度蒙上陰影。財政部明日將發布政府預算，估計將會包含大量刺激經濟方案。

星展集團控股（DBS）日前也已下修對今年的經濟成長展望，由1.4%調降到0.9%。