疫情衝擊觀光與貿易 新加坡料今年經濟可能負成長
新加坡貿工部今（17）日表示，因新冠肺炎疫情衝擊觀光與貿易，下修今年經濟成長率預測，區間為負0.5%到正1.5%之間；基線約在中間點0.5%。先前的預測區間沒有負值，介在0.5%到2.5%之間。
新加坡去年第4季國內生產毛額（GDP）較第3季成長0.6%，優於預期的0.1%。與2018年同期相較，GDP成長1%，亦優於預期的0.8%。
今年稍早星國電子業景氣短暫回升，製造業信心改善，如今遇到新冠肺炎風暴，經濟前景再度蒙上陰影。財政部明日將發布政府預算，估計將會包含大量刺激經濟方案。
星展集團控股（DBS）日前也已下修對今年的經濟成長展望，由1.4%調降到0.9%。
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