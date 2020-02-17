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高盛認為 新冠肺炎疫情將對銅帶來「重大需求衝擊」

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛集團認為，全年需求將因疫情減少30萬公噸。路透

新冠肺炎疫情導致中國工業活動減速，勢必拖累銅的需求。高盛集團認為，按他們對疫情可望於第1季控制住的基本預測，全年需求將減少30萬公噸。如此有助於將生產缺口減少一半以上。

高盛分析師Sabine Schels等人在周五的報告中說：「此病毒對銅造成了重大需求衝擊，中斷影響的是礦石加工而不是礦石開採，導致未使用的礦石和廢銅成長，我們預計明年將帶來精煉銅供應成長。」

冶煉廠的中斷可能會降低產量，部分抵消需求下降的影響。高盛表示，其結果是全球產量仍有14萬噸缺口，比病毒爆發前預測的30萬噸要少。

高盛將3個月銅價目標從先前的每噸6,300美元下調至每噸5,900美元，12個月銅價預測下調500美元，至6,500美元。

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