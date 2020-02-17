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美國包機接回鑽石公主號公民 40名感染者留日治療

今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
新冠肺炎病毒的面目。美聯社

北京當局承諾要推出更有效的刺激措施，因應放緩的經濟勢將進一步受到新型冠狀病毒的打擊，突顯了新冠肺炎帶來的挑戰。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●湖北今公布新增死亡病例100例

湖北省今天公布2月16日新增新冠肺炎死亡病例100例，新增確診病例1933例，累計全省病例58,182例。

而中國昨天表示，全國新型冠狀病毒確診病例達68,500例，死亡人數達到1,665例。昨天湖北省連續二日報告新感染人數減少，新增死亡病例139例；新增確診病例1,843例，比一天前的2,420例有所下降。

疫情最新

美國、加拿大、香港準備派機將自己滯留豪華郵輪「鑽石公主號 」上的國民接回國內。美國兩架包機已準備飛返美國，但逾40名新冠肺炎確診患者將留在日本的醫院治療。

●陸擬減支減稅

中國財政部長劉昆撰文說，中央財政要帶頭降低支出。進一步減稅降費，透過減輕企業、個人負擔，促進疫情防控、拉動經濟成長。

病毒的爆發給亞洲最大經濟體造成衝擊，這將給北京及中國其他地區的財政預算帶來負擔。同日，香港財政部長陳茂波警告說，下個財政年度香港可能出現創紀錄的赤字。 新加坡也即將提交年度預算，分析師預測會有近二十年來最大的赤字。

●美股連二周收紅

儘管新型冠狀病毒疫情揮之不去，無阻美股繼續上攻的多頭走勢，上周為連續第二周收紅，標普500指數與那斯達克綜合指數更同創新高，因投資人專注於經濟數據穩健、輝達等企業上季獲利強勁、及白宮考慮為購買股票的美國投資人提供稅負優惠等利多消息。

道瓊工業指數14日小跌0.1%至29,398點，一周來漲1%。標普500指數上周漲1.6%，收3,380點，那斯達克指數周線漲2.2%至9,731點。

美股上周多處於新冠肺炎疫情的不確定性、及經濟數據與企業財報穩健間的多空交戰格局，之後Fed暗示準備在必要時採取行動、又傳出白宮打算推出「減稅鼓勵買股」政策等訊息穩定、甚至激勵市場信心，帶動美股上周開低走高。

●川普擬禁止GE噴射機引擎賣給大陸

美國總統川普的政府據傳正考慮一項提議，不准工業巨擘奇異公司（GE）再將噴射機發動機賣給中國大陸，供應給中國正在研製的新飛機，此舉可能升高貿易保護措施，對奇異這家美國大型製造商也產生深遠影響。

華爾街日報報導，一位知情人士透露，川普政府可能拒絕發放執照給奇異和法國賽峰（Safran）所組成的合資企業CFM國際，讓這家公司不能再向中國出口更多的LEAP 1C噴射機發動機。這具發動機被中國用來研製進度落後數年之久的國產窄體客機Comac C919。

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