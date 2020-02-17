聽新聞
test
0:00 / 0:00

祖克柏談社群 描繪監管架構

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
臉書執行長祖克柏

在臉書、推特等社群網站面臨愈來愈大的內容監管壓力之際，臉書執行長祖克柏表示，網路內容確實該受到監管，但監管方式應介於報業與電信業之間。

祖克柏15日在德國慕尼黑安全會議上指出：「我認為管理有害內容是應該的…問題在於要用什麼架構來管理。」他說：「現行有兩套架構，一套用來管理報業與媒體產業，一套用於電信業。」

祖克柏說，媒體通常會對其報導內容負責，因此媒體會有編輯，會選擇報導內容，相較之下，「電信業讓資訊流通，但你不會因某人在電話中說了一些傷害性言論，就要電信公司負責。我真的覺得我們應介於這兩者之間。」

如今臉書、推特、Google等科技大咖面對的壓力日益沉重，原因是輿論要求這些平台提出更好的對策，以因應一些政府與政治團體透過這些平台散布假消息等等問題。

祖克柏說，目前他僱用3.5萬名人手來審查網路內容、執行安全措施。他表示，這些人力，加上臉書的自動偵測技術，讓臉書每天停掉逾100萬個假帳號，且多數假帳號在註冊幾分鐘內就被偵測到。

祖克柏表示，現在臉書進行內容審查的預算，比2012年該公司首次公開發行股票（IPO）時更多，而當時臉書的用戶人數達到10億人。

歐洲智庫歐洲政策分析中心（CEPA）主任波莉亞科娃指出，祖克柏出席慕尼黑安全會議，顯示臉書等科技業者認為，歐洲在監管網路內容方面的態度比美國更積極；「顯然這些業者的戰場在歐洲，若他們未表現出願坐在談判桌前的態度，會擔心可能會遭遇打擊」。

祖克柏並在會上坦承，美國2016年總統大選期間，臉書對俄羅斯散布假消息的舉動，反應慢半拍。民主黨總統參選人拜登上月曾暗示，臉書這種放任做法可能等同共謀，而這等於刑事犯罪。

祖克柏 慕尼黑 假消息
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

網路言論爭論 臉書籲各國立法管控

臉書如報紙與電信業綜合體 規範應介兩者之間

川普彈劾案落幕 烏克蘭總統盼與美揭新頁

支持國際企業稅改革 臉書祖克柏願意繳更多稅

相關新聞

肺炎疫情衝擊 Fed今年估降息1至2碼

金融市場交易商普遍認為，美國聯準會（Fed）將承受重大降息壓力，預期2020年Fed將降息1至2碼，主要是新冠肺炎將對全球經濟造成連鎖衝擊，因而紛紛累積避險部位。

祖克柏談社群 描繪監管架構

在臉書、推特等社群網站面臨愈來愈大的內容監管壓力之際，臉書執行長祖克柏表示，網路內容確實該受到監管，但監管方式應介於報業與電信業之間。

泰國5G標金 衝破千億元

泰國16日標售5G行動通訊服務執照，初步結果顯示業者反應熱烈且遠超過競標底價，目前標金已突破30億美元（約新台幣1,000億元）。

G20財長會 數位稅聚焦

G20財長會議本周將在沙烏地阿拉伯首都利雅德一連舉行兩天，新冠肺炎勢必是會議重點。這也是武漢肺炎疫情爆發後全球主要國家財金首長首度同聚一堂，正式討論新冠肺炎對全球經濟的衝擊。這場會議的另一個重點是數位稅。經濟合作發展組織（OECD）準備端出一項改革全球數位課稅的新提案，希望各國能統一步調。

Google 擬支付新聞授權費

知情人士透露，Google正與媒體業洽商，針對新聞內容支付授權費，對以往拒絕付費的Google而言，可謂重大轉變。

數位支付業 掀併購潮

全球數位支付服務產業近來掀起併購熱潮，反映固定成本居高不下和新對手競爭威脅加劇，促使業者努力擴大規模以求生存。

現金交易…還沒過時

金融科技在銀行業掀起革命潮，推高數位支付業者的股價及估值，然而老派的現金支付並未凋零，仍有許多忠實擁護者。

全球名家瞭望／施偉伯：全球性改革 借鏡公民大會

世界在2020年邁入自由國際秩序的75周年。大多數人同意，包括聯合國、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行和其他多邊組織的這個架構，必須更新，以解決氣候變遷、不平等擴大和經濟成長減緩的挑戰。但若不先建立更和諧、與可永續的社會，全球層次的改革將不可能成功。要建立更和諧且可永續社會的方法之一是，借鏡由愛爾蘭等國家率先採用的「公民大會」。

日企攻6G 擬採光傳輸

日本國內的5G網路商用服務要到今年春季才會啟用，但日本民間卻已針對下一代的6G網路展開行動。NTT提出了從網路到終端都改用「光」的構想，計劃聯手英特爾和Sony等企業成立研究機構，打造出全球通用的通訊技術標準。

資安成隱憂 美歐禁華為5G不同調

各國禁不禁華為5G？在14至16日的慕尼黑安全會議中，資訊安全問題成一大焦點，其中包括AI、自駕車、物聯網、華為5G等議題，美國不分朝野再度呼籲各國不要開放華為5G，而歐洲各國則是持較開放的態度。而對於資安問題要如何管制，各國意見不一，有人則認為只需要等待更完善的科技問世。

國際財經市場本周展望（2/17~2/22）

歐美股市

澳洲天災肆虐 袋鼠獵人被迫轉行

2019年年初以來，由於水災和連年乾旱，澳洲昆士蘭省鄉間袋鼠獵人就一直沒有收穫，部分獵人開始在建築、運輸業另尋工作養家。

熱門新聞

父親回家見妻子與友人爛醉 女兒屍首分離倒臥血泊慘死

貿易戰延長賽！奇異噴射機引擎 美擬禁賣給中國

英國女主持人自盡身亡 生前面臨家暴指控飽受壓力

領土爭議沒了？谷歌地圖打造「你認為的」邊界

日本華僑重新包裝過期防護衣、口罩 疑藉機發災難財

陽明海運前年貨櫃落海事件 澳洲認定疏失欠費4億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。