祖克柏談社群 描繪監管架構

在臉書、推特等社群網站面臨愈來愈大的內容監管壓力之際，臉書執行長祖克柏表示，網路內容確實該受到監管，但監管方式應介於報業與電信業之間。

祖克柏15日在德國慕尼黑安全會議上指出：「我認為管理有害內容是應該的…問題在於要用什麼架構來管理。」他說：「現行有兩套架構，一套用來管理報業與媒體產業，一套用於電信業。」

祖克柏說，媒體通常會對其報導內容負責，因此媒體會有編輯，會選擇報導內容，相較之下，「電信業讓資訊流通，但你不會因某人在電話中說了一些傷害性言論，就要電信公司負責。我真的覺得我們應介於這兩者之間。」

如今臉書、推特、Google等科技大咖面對的壓力日益沉重，原因是輿論要求這些平台提出更好的對策，以因應一些政府與政治團體透過這些平台散布假消息等等問題。

祖克柏說，目前他僱用3.5萬名人手來審查網路內容、執行安全措施。他表示，這些人力，加上臉書的自動偵測技術，讓臉書每天停掉逾100萬個假帳號，且多數假帳號在註冊幾分鐘內就被偵測到。

祖克柏表示，現在臉書進行內容審查的預算，比2012年該公司首次公開發行股票（IPO）時更多，而當時臉書的用戶人數達到10億人。

歐洲智庫歐洲政策分析中心（CEPA）主任波莉亞科娃指出，祖克柏出席慕尼黑安全會議，顯示臉書等科技業者認為，歐洲在監管網路內容方面的態度比美國更積極；「顯然這些業者的戰場在歐洲，若他們未表現出願坐在談判桌前的態度，會擔心可能會遭遇打擊」。

祖克柏並在會上坦承，美國2016年總統大選期間，臉書對俄羅斯散布假消息的舉動，反應慢半拍。民主黨總統參選人拜登上月曾暗示，臉書這種放任做法可能等同共謀，而這等於刑事犯罪。