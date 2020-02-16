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影／驚！校車遭撞翻 學生沒綁安全帶瞬間被甩飛

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
美國俄亥俄州佩里郡日，一輛校車在去年12月初發生一起車禍，遭闖紅燈車輛撞翻，車上監視器畫面近期曝光，顯示事發瞬間車內學生瞬間被甩飛翻滾。74歲校車司機事發後冷靜指揮學生逃離翻覆校車，所幸無人受重傷。Ohio State Highway Patrol

美國俄亥俄州佩里郡日，一輛校車在去年12月初發生一起車禍，遭闖紅燈車輛撞翻，車上監視器畫面近期曝光，顯示事發瞬間車內學生瞬間被甩飛翻滾。74歲校車司機事發後冷靜指揮學生逃離翻覆校車，所幸無人受重傷。國家運輸安全委員會釋出這段影片，希望藉此喚醒大眾對學童通學安全的重視，乎是全美校車安裝學童安全帶。

這起事件發生在2019年12月19日，74歲校車司機丹尼·赫普（Danny Hupp），載著25名學生正行經十字路口時，遭一輛闖紅燈的轎車撞上翻覆。

曝光的校車內監視器畫面可見，轎車撞上校車的衝擊，讓車上每個人都被向左甩了一下，僅接著沒多久校車就向右翻覆，車上許多學生瞬間被拋出座位，翻滾到車頂上。

影片中還可以聽見有學生大叫「發生了什麼事？」、「我們需要離開。」，同時也可以聽見司機赫普冷靜的指示學生「從安全門離開」、「從窗戶離開。」

司機赫普和8名學生受到輕傷送醫治療後出院。肇事的轎車司機則傷勢嚴重。當地警方表示，肇事司機是在駕照被吊銷的狀況下駕車，目前全案已移交給佩里郡檢察官。

儘管美國校車規範嚴謹，但在美國多數州都沒有硬性規定校車配備安全帶。因此國家運輸安全委員會（National Transportation safety board）決定釋出這段影片，希望藉此喚醒大眾對學童通學安全的重視，呼籲全美校車都應該要給學生配備安全帶，好保護學生安全。

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