影／買不到口罩！香港大學影片教如何DIY
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，香港地區口罩短缺，香港醫教等各界聯手評估後，教導大眾利用市面日常材料，如何自製有效臨時防護口罩，在疫情爆發期間，自我保護。
香港大學深圳醫院與香港消委會、香港應用科技研究院、香港科技園公司和香港城市大學建築學及土木工程學系合作，參考外科口罩外層防水、中層過濾、底層吸水的三重設計功能進行評估，以安全、低成本、透氣舒適、簡易和容易取得材料為主，釋出教學影片，幫助香港民眾自保。
這款自製口罩主要材料包括，內層吸水用的厚面紙，中層過濾用達衛生標準規格的廚房紙巾，以及外層防水用的透明文件夾，其他材料還包括像皮筋或像皮繩、約寬2吋的紙膠帶、打洞機、包膠鐵線、眼鏡、長尾夾和剪刀。
經過香港媒體證明，這款自製口罩可達醫療外科口罩九成以上效果。香港大學深圳醫院也提醒，自製口罩一旦內層面紙濕潤就需要更換，且切勿重複使用。
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