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資安成隱憂 美歐禁華為5G不同調

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
慕尼黑安全會議中，資訊安全問題成一大焦點，美國不分朝野再度呼籲各國不要開放華為5G，而歐洲各國則是持較開放的態度。(photot by 網路截圖)

各國禁不禁華為5G？在14至16日的慕尼黑安全會議中，資訊安全問題成一大焦點，其中包括AI、自駕車、物聯網、華為5G等議題，美國不分朝野再度呼籲各國不要開放華為5G，而歐洲各國則是持較開放的態度。而對於資安問題要如何管制，各國意見不一，有人則認為只需要等待更完善的科技問世。

歐洲較開放華為5G

根據《德國之聲》報導，在慕尼黑安全會議前一天舉辦的網路安全會議中，聚焦在科技所帶來的安全危機，例如愈來愈以假亂真的「deepfake」技術（換臉的人體圖像合成AI技術）、心律調節器或自駕車被有心人士操控的可能，包括華為5G的安全疑慮，直到會議開始的97分鐘才被人提起，有如「房間裡的大象」（某件雖然明顯卻不被集體討論的事情）。

在美國，川普政府正遊說各國禁用華為5G，由於5G理論速度能比4G快上100倍，可實現許多新科技，譬如自駕車與機器人手術，另一方面也必須更小心的檢視這些技術。《ABC新聞》指出，連主導川普彈劾案的眾議院議長裴洛西也公開呼籲各國禁用華為，否則只會讓習近平更大膽地破壞民主價值。

歐洲各國對華為則持比較開放的態度，上周德國執政黨基民盟才在政策報告書中指出，禁用華為沒有什麼用，因為任何資安風險都是無法完全消除的。英國雖然禁用華為的設備，但國家網路安全中心的執行長馬汀在會議中表示，華為的禁令是在特殊脈絡下的決定，不會要求其他國家跟進。

物聯網世界來臨

「歐洲對資訊安全的規定是多頭馬車。」歐盟執委會副主席席納斯直言，包括對選舉的操控、個人與企業的資料竊取等威脅，沒有任何國家能夠獨自對抗。美國網路安全公司「火眼」的資深副總裁喬伊斯則認為，許多政府都看輕了私人企業的重要性，一旦少了私人企業協助，政府將無力解決這些資安問題。

席納斯認為，未來將是一個5,000億部物聯網裝置的世界，「任何裝置都可以連網至其他裝置」，對此，歐洲應更成立新的認證中心，以保護物聯網裝置不受駭客的攻擊，並急需訓練相應的人才。

儘管與會者都承認網路空間本質上具有風險，但對於管制或只需等待更完善的科技問世等意見不一，特別的是，不少人都樂觀地認為，目前資安的問題未來都可以順利解決。

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