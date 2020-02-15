減塑護地球 重覆使用玻璃瓶裝配送到府服務大復活

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
率先採用送貨到府的牛奶配送員，在21世紀大改造，成為減塑大戰的一環。美聯社

率先採用送貨到府的牛奶配送服務，在21世紀大改造，成為減塑大戰的一環。這個全新線上服務得到全球許多知名品牌的支持，從非酒精飲料、洗衣粉到洗髮精等各種產品，都可以裝在可重複使用的容器中，並送貨到府。

衛報報導，將在下月推出的零廢棄物平台Loop，是減少塑膠廢棄物最有野心的嘗試。聯合利華（Unilever）、百事（PepsiCo）、洗衣粉品牌寶瀅（Persil）和美乃滋品牌Hellmann等主要消費品業者，都在該網站上販售商品。

該服務也將包括Sure止汗劑、多芬（Dove）體香膏和潔諾（Signal）牙膏丸。購買裝在可重複使用瓶罐中的牙膏丸，便不再需要塑膠製的牙膏軟管。

起初消費者只能在Loop的網站上買到，但Loop也與特易購（Tesco）合作，目標在今年內在其店面放置專用商品走道。它的運作方式和其他線上購物平台一樣，只不過是當商品送達時，商品是裝在耐用金屬、玻璃或塑膠容器中，以便歸還與重複使用。

舉例來說，在喝完牛奶後，將牛奶瓶放在門口，牛奶配送員會取走、清洗並可反覆使用多達100次。

超級市場已開始評估，消費者是否願意付出額外的努力，參與店家的「補充計畫」。英國連鎖超市業者Waitrose去年在少數幾個店面中設立專用區域，顧客可在這些區域補充葡萄酒、啤酒、米和清潔用品等各種產品。另一家連鎖超市業者森寶利（Sainsbury's），今年將販售裝在可歸還玻璃瓶的牛奶和氣泡飲料，作為其減塑活動的一環。

品牌 廢棄物
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

「股神」巴菲特加持 美連鎖超市克羅格股價盤後走高

全家便利商店「草莓季」開跑！草莓芋頭牛奶三明治、網美系草莓特調太誘人

買冷門水果又黏又飄出「肉燥味」 網曝創新吃法：配牛奶

無關胖瘦的問題 研究顯示喝低脂牛奶老得慢？

相關新聞

減塑護地球 重覆使用玻璃瓶裝配送到府服務大復活

率先採用送貨到府的牛奶配送服務，在21世紀大改造，成為減塑大戰的一環。這個全新線上服務得到全球許多知名品牌的支持，從非酒...

白宮顧問：新冠肺炎恐讓美第一季GDP下滑逾0.2%

美國白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，中國的2019年冠狀病毒疾病疫情「可能」造成美國今年第一季國...

防疫第一 臉書、飛雅特調整策略

臉書公司14日表示，為避免新冠肺炎（COVID-19）相關風險，已取消原本預計下個月在舊金山舉辦的全球行銷高峰會。另外，飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）表示，由於中國大陸新冠肺炎疫情造成的供應商相關問題，暫時關閉在塞爾維亞的組裝廠。

白宮端牛肉 推減稅案刺激經濟

白宮正研擬新的減稅方案，並考慮利用稅法鼓勵更多美國家庭投資買股票；根據四位熟悉內情的資深行政官員透露，在白宮考慮提出的減稅方案中，將列入激勵美國家庭投資股市的優惠。

波音轉單肥肉在眼前 空巴想吃...吃不到

波音公司737 Max機型因空難事故遭全球禁飛，最大競爭對手歐洲航空巨擘空中巴士撿到一個天上掉下來的良機，只可惜看得到吃不到：去年登上全球飛機製造商龍頭寶座的空巴，積壓了一大堆未交貨訂單，無法立即增產更多被航空公司視為737 Max替代選項的窄體飛機。

陸需求急凍 澳國失血千億元

新冠肺炎（COVID-19）疫情強烈衝擊高度仰賴中國大陸的澳洲出口商，重挫澳洲鐵礦石、液化天然氣、龍蝦、羊肉和仿生耳技術等出口。經濟專家估計，疫情恐使澳洲經濟損失達60億澳元（約台幣1233億元）。

國際精品業績恐砍半 業者苦喊「比金融危機還慘」

中國大陸新冠肺炎疫情擴散，許多城市封城，出國旅遊人數也銳減，從巴黎、倫敦到杜拜、香港，購物區的大陸客明顯減少，國際精品業者業績有如自由落體急墜，有些業者擔心，情況可能比2008年全球金融危機還慘。

「股神」巴菲特加持 美連鎖超市克羅格股價盤後走高

「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司周五表示，新增美國最大連鎖超市克羅格（Kroger）5.49億...

新冠肺炎影響供應！FIAT暫關塞爾維亞工廠

飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）14日表示，由於中國大陸新冠肺炎疫情造成...

新冠肺炎疫情打擊澳洲出口 經濟損失恐達1200億

新冠肺炎疫情強烈衝擊高度仰賴中國大陸的澳洲出口商，重挫澳洲鐵礦石、液化天然氣、龍蝦、羊肉和仿生耳技術等出口。經濟專家估計...

美報業二哥聲請破產

全美報紙發行量第二高的麥克雷契新聞集團（McClatchy）聲請破產保護，凸顯美國報業苦於平面廣告收入銳減，並面臨建立穩固數位業務的挑戰。

兩大誘因 債市錢潮滾滾

在新型冠狀病毒疫情可能衝擊全球經濟、各國央行可能降息之際，全球投資人上周投入債券基金與ETF的淨額為2001年以來單周新高。多家金融機構也預測今年債市持續熱絡，殖利率將進一步下降。

熱門新聞

他買87年老房驚見密室入口 打開一看嚇傻

拒絕台灣加入成關鍵！CNN：世衛與中國關係引發質疑

台灣實作口罩地圖 唐鳳：各國都展現興趣

風光不過數載 美知名律師敲詐Nike罪名成立

超市炸物怎麼挑？天才網友出奇招 一秒看出食物溫度

海地孤兒院大火 15名孩童喪生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。