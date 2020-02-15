減塑護地球 重覆使用玻璃瓶裝配送到府服務大復活

率先採用送貨到府的牛奶配送服務，在21世紀大改造，成為減塑大戰的一環。這個全新線上服務得到全球許多知名品牌的支持，從非酒精飲料、洗衣粉到洗髮精等各種產品，都可以裝在可重複使用的容器中，並送貨到府。

衛報報導，將在下月推出的零廢棄物平台Loop，是減少塑膠廢棄物最有野心的嘗試。聯合利華（Unilever）、百事（PepsiCo）、洗衣粉品牌寶瀅（Persil）和美乃滋品牌Hellmann等主要消費品業者，都在該網站上販售商品。

該服務也將包括Sure止汗劑、多芬（Dove）體香膏和潔諾（Signal）牙膏丸。購買裝在可重複使用瓶罐中的牙膏丸，便不再需要塑膠製的牙膏軟管。

起初消費者只能在Loop的網站上買到，但Loop也與特易購（Tesco）合作，目標在今年內在其店面放置專用商品走道。它的運作方式和其他線上購物平台一樣，只不過是當商品送達時，商品是裝在耐用金屬、玻璃或塑膠容器中，以便歸還與重複使用。

舉例來說，在喝完牛奶後，將牛奶瓶放在門口，牛奶配送員會取走、清洗並可反覆使用多達100次。

超級市場已開始評估，消費者是否願意付出額外的努力，參與店家的「補充計畫」。英國連鎖超市業者Waitrose去年在少數幾個店面中設立專用區域，顧客可在這些區域補充葡萄酒、啤酒、米和清潔用品等各種產品。另一家連鎖超市業者森寶利（Sainsbury's），今年將販售裝在可歸還玻璃瓶的牛奶和氣泡飲料，作為其減塑活動的一環。